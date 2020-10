Facebook a supprimé un groupe de faux comptes liés à Turning Point USA, l’organisation de jeunesse conservatrice surprise en train de coordonner une campagne de médias sociaux de type «ferme troll» le mois dernier. Le dernier rapport de la société sur un comportement inauthentique coordonné indique qu’elle a interdit 200 comptes Facebook, 55 pages et 76 comptes Instagram liés à Turning Point et à une société de marketing appelée Rally Forge, désormais bannie de Facebook.

Facebook dit avoir commencé son enquête après que le Washington Post ait fait état de «certains éléments» de la campagne en septembre. L’opération a apparemment commencé en 2018 autour des élections de mi-mandat aux États-Unis, puis a réapparu en juin 2020 alors que l’élection présidentielle se réchauffait. Comme le Post l’a décrit, il s’est concentré sur le fait de laisser des commentaires coordonnés sur Facebook – y compris ceux soutenant le président Donald Trump, critiquant son rival Joe Biden, remettant en question le vote par correspondance et soutenant la chasse sportive au Kenya et au Botswana.

Un exemple des commentaires du groupe.

Turning Point a qualifié son opération de «militantisme politique sincère coordonné mené par de vraies personnes qui détiennent passionnément les croyances qu’elles décrivent en ligne, et non une ferme de trolls anonyme en Russie». Mais Facebook décrit les comptes les plus récents qu’il a supprimés comme «des personnages à peine voilés» dont les noms étaient de légères variations des noms des personnes derrière eux », et il dit que leur« seule activité sur notre plate-forme était associée à cette campagne trompeuse ». Il indique également que le groupe a dépensé environ 973000 dollars en publicité sur Facebook et Instagram.

Turning Point USA a occupé une position de premier plan dans la politique conservatrice lors des élections de 2020. Le fondateur Charlie Kirk a prononcé le premier discours à la Convention nationale républicaine de 2020, et il a été retweeté par Trump et d’autres personnalités républicaines majeures. Turning Point n’est pas non plus la seule organisation conservatrice récemment censurée pour des campagnes coordonnées de désinformation. Le militant Jacob Wohl a été accusé la semaine dernière d’avoir dirigé une opération de suppression des électeurs dans plusieurs États, à la suite d’une interdiction des médias sociaux pour la planification d’une initiative d’ingérence électorale. Wohl et son partenaire dans le crime présumé ont comparu devant le tribunal aujourd’hui.