Les régulateurs fédéraux ont décidé de poursuivre Facebook en justice et de tenter de démanteler la société, affirmant que son achat de services de messagerie Instagram et WhatsApp avait été utilisé pour «écraser les concurrents».

Dans une autre affaire, 48 États et districts ont accusé l’entreprise d’abuser de son pouvoir de marché sur les réseaux sociaux pour écraser de plus petits concurrents.

Les poursuites anti-trust ont été annoncées par la Federal Trade Commission et le procureur général de New York, Letitia James.

«Il est extrêmement important que nous bloquions cette acquisition prédatrice d’entreprises et que nous rétablissions la confiance sur le marché», a déclaré Mme James lors d’une conférence de presse.

La FTC a déclaré que Facebook s’était engagé dans une «stratégie systématique» pour éliminer sa concurrence, notamment en achetant de petits rivaux prometteurs comme Instagram en 2012 et WhatsApp en 2014.

Mme James a fait écho à cela lors de sa conférence de presse, affirmant que Facebook «utilisait son pouvoir de monopole pour écraser ses petits rivaux et étouffer la concurrence, le tout au détriment des utilisateurs quotidiens».

Facebook est le plus grand réseau social au monde avec 2,7 milliards d’utilisateurs et une entreprise d’une valeur marchande de près de 800 milliards de dollars dont le PDG Mark Zuckerberg est la cinquième personne la plus riche du monde et le visage le plus public de la Big Tech.

Les responsables demandent au tribunal d’envisager de démanteler l’entreprise, qui possède également Instagram et WhatsApp.

Facebook a déclaré que les accords examinés avaient été approuvés par les régulateurs il y a des années et que le procès était une «histoire révisionniste».

Dans une longue déclaration publiée sur Twitter, il a déclaré: «Nous sommes confrontés à la concurrence dans tous les aspects de notre entreprise. C’était vrai avant les acquisitions d’Instagram et de WhatsApp et le reste aujourd’hui.

“Avec autant de concurrents, nos clients peuvent à tout moment choisir de passer à un autre produit ou service – et parfois ils le font. Les poursuites ignorent cette réalité.”

Mme James a allégué que Facebook avait pour habitude d’ouvrir son site aux développeurs d’applications tiers, puis de couper brusquement les développeurs qu’il considérait comme une menace.

Le procès – qui comprend 46 États, Guam et le district de Columbia – accuse Facebook de comportement anticoncurrentiel et d’utiliser sa position dominante sur le marché pour récolter des données sur les consommateurs et récolter une fortune en revenus publicitaires.

«Pendant des années, Facebook a utilisé son pouvoir de monopole en tant que site Web de réseautage social pour étouffer la concurrence et l’innovation et pour vendre des quantités alarmantes de données utilisateur pour gagner de l’argent, le tout au détriment des nombreuses personnes qui utilisent sa plate-forme», a déclaré le procureur général de Caroline du Nord. Josh Stein a déclaré dans un communiqué de presse.

Facebook a payé un milliard de dollars pour Instagram, renforçant le portefeuille de la plate-forme de réseautage social un mois avant que son action ne devienne publique. À l’époque, l’application de partage de photos comptait environ 30 millions d’utilisateurs et ne produisait aucun revenu.

M. Zuckerberg a promis que les deux sociétés seraient gérées de manière indépendante, mais au fil des ans, les services sont devenus de plus en plus intégrés.

Les utilisateurs peuvent désormais lier des comptes et partager du contenu sur les plates-formes. Instagram compte désormais plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde.

Facebook a acquis WhatsApp, un service de messagerie cryptée, pour 19 milliards de dollars.

Lorsque Facebook a acheté WhatsApp, il a déclaré que cela «favorise un environnement où les entrepreneurs indépendants peuvent créer des entreprises, définir leur propre direction et se concentrer sur la croissance tout en bénéficiant de l’expertise, des ressources et de l’échelle de Facebook. Cette approche fonctionne bien avec Instagram et WhatsApp fonctionnera de cette manière ».

Mais dans les années à venir, les fondateurs d’Instagram et de WhatsApp ont quitté Facebook au milieu de désaccords avec M. Zuckerberg.

Facebook a commencé à intégrer Instagram et WhatsApp, plus récemment en associant les fonctions de chat des applications à son service Messenger. Une telle intégration pourrait rendre plus difficile la séparation des entreprises.