La fin de la célèbre entreprise de Mark ZuckerbergC’est vrai, la célèbre voyante Deseret Tavares a jeté ses cartes sur la table et a assuré que la fin de Facebook est très proche.

Facebook va créer une nouvelle entreprise, il dit également que Facebook va faire faillite et parle de la manière dont il sera sanctionné pour différentes situations ou mouvements illicites, a partagé Tavares.

La Colombienne a remis en question ses lettres sur l’avenir de l’une des entreprises les plus connues aujourd’hui et assure que l’avenir de Facebook n’est pas très encourageant. Cependant, Mark Zuckerberg est un homme très intelligent et pour dire du voyant d’Hollywood, il travaille déjà dans une autre entreprise.

On dit ici que le propriétaire de Facebook ou les propriétaires de Facebook … travaillent déjà sur un nouveau projet qu’ils finiront par lancer dans les deux prochaines années au plus tard, il se peut que nous commencions à entendre quelque chose ou autre sur les réseaux sociaux de mois prochain.

Deseret tavares a montré l’avenir du célèbre réseau social après tous les problèmes juridiques qu’il a présentés et indiqué qu’il finirait par «faire faillite»; mais pas sans avoir d’abord un “as dans votre manche”.

Ici, il parle définitivement de l’effondrement de Facebook et ils finissent par créer une nouvelle entreprise.

Face aux restrictions et autres, le célèbre colombien s’est également interrogé sur ce qu’il adviendra de l’un des géants de l’internet: Google, et si cela aussi prend fin.

Il dit que Google continue, je ne vois pas que Google va finir. Il dit qu’il y aura des changements qui vont être plus attrayants pour les utilisateurs, il dit qu’on découvrira également qu’ils volent des informations et il dit que les gens commenceront à prêter attention aux règles, ce que nous faisons déjà.

Heureusement pour Google, l’entreprise survivra aux restrictions et à d’autres qui sont imposées, oui, en mettant en œuvre des changements et d’autres pour être meilleure chaque jour et rester forte.

Je vois qu’une nouvelle concurrence se dessine pour Google, ce que nous ne savons pas pour le moment, mais c’est une nouvelle entreprise qui commence à se renforcer, elle parle du combat entre Google et cette entreprise. Je ne vois pas que Google tombe, je vois qu’ils commencent à avoir de la concurrence, mais ils font de nouveaux changements pour rester sur le marché. Alors je les vois stables, je ne vois pas qu’ils quittent la concurrence pour l’instant, mais celui qui est en danger c’est Facebook.

Mais quelque chose qui a consterné les adeptes de Deseret Tavares, qui a publié ces prédictions sur sa chaîne officielle de Youtube, était que le voyant a souligné que les réseaux sociaux tels que nous les connaissons prendront fin.

Il dit qu’il va y avoir un changement assez fort avec la question des réseaux sociaux, il dit que nous allons voir que l’accès est complètement changé, il parle de la chute des réseaux, ils donneront l’opportunité d’utiliser quelque chose qui nous donne vraiment beaucoup limite à ce que nous pouvons dire, ce que nous pouvons partager.

Tavares a été très ponctuel en soulignant que la liberté d’expression sera de plus en plus limitée et que publier, faire ou dire ce que vous voulez sur Instagram, YouTube et autres ne sera plus possible; pour ce type de chose même, une licence doit être demandée.

Les réseaux sociaux commencent à avoir des restrictions assez fortes, pour retrouver la liberté que nous avions dans le passé dans les réseaux sociaux, dit-il que ce ne sera plus possible.

Apparemment, tout n’est pas si sombre pour les réseaux sociaux, puisque Deseret Tavares a vu un survivant: TIC Tac. Cependant, l’étoile clairvoyante a avoué que Tik Tok survivra car il ne produit pas d’informations percutantes et est trop court, il ne coopérerait pas trop pour faire circuler l’information.

Des choses comme Tiktok, des choses qui ont été de courte durée, des choses qui ne sont pas importantes, qui ne donnent pas d’informations, sont celles qui vont gagner en force. Des choses comme YouTube, comme Facebook… elles prennent fin… nous aurons aussi des restrictions avec ce que nous voyons, avec ce que nous lisons.

Dans le cadre des limitations apparemment déjà existantes, Deseret Tavares a continué ses prédictions sur une base régulière, mais dans le dernier, il a été contraint de continuer sur un autre forum car il a assuré qu’il ne pouvait pas parler de politique sur YouTube.