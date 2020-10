Facebook prévoit un possible chaos autour de l’élection présidentielle américaine du 3 novembre avec des outils internes déjà utilisés dans des pays comme le Sri Lanka et le Myanmar, a rapporté le Wall Street Journal.

Les plans peuvent inclure le ralentissement de la diffusion des publications à mesure qu’elles commencent à devenir virales, la modification de l’algorithme du fil d’actualité pour changer le contenu que les utilisateurs voient et la modification des règles relatives au type de contenu dangereux et justifie la suppression. Ce sont des stratégies que Facebook a précédemment utilisées dans les pays dits «à risque» pour faire face à des troubles ethniques de masse ou à un bain de sang politique.

Les outils ne seraient utilisés qu’en cas de violence liée aux élections ou d’autres circonstances graves, selon le WSJ, mais certains employés de l’entreprise ont déclaré qu’ils craignaient que tenter de ralentir le contenu viral puisse involontairement cacher des discussions politiques légitimes.

La gestion par Facebook du discours de haine violent contre les musulmans rohingyas au Myanmar il y a plusieurs années a été largement critiquée. Après une évaluation indépendante de la situation en 2018, le géant des médias sociaux a admis qu’il ne «faisait pas assez pour empêcher que notre plateforme ne soit utilisée pour fomenter la division et inciter à la violence hors ligne. Nous convenons que nous pouvons et devons faire plus. » Il s’est engagé à mieux se préparer aux risques futurs.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré dans un article de blog de septembre que l’élection présidentielle américaine «ne se déroulera pas comme d’habitude». Il a déclaré qu’il «craignait qu’avec notre nation si divisée et les résultats des élections prenant potentiellement des jours ou des semaines pour être finalisés, il pourrait y avoir un risque accru de troubles civils dans tout le pays».

Les plates-formes se préparent à l’incertitude pré et post-électorale aux États-Unis, après que le président Trump ait critiqué à plusieurs reprises le vote par correspondance, que de nombreuses personnes utilisent ce cycle électoral en raison de la pandémie de coronavirus. Il a également refusé de dire s’il accepterait les résultats des élections s’il perdait.

Facebook a déclaré le mois dernier qu’il n’accepterait pas de nouvelles publicités politiques une semaine avant les élections américaines (mais celles qui avaient déjà été approuvées continueront d’être diffusées). Il a également ajouté un «centre d’information aux électeurs» en haut des flux Facebook et Instagram, et prévoit de fournir en direct les résultats officiels des élections lorsqu’ils seront disponibles via un partenariat avec .. Facebook a déclaré qu’il étiqueterait tous les messages déclarant une victoire prématurée et supprimera les messages contenant des informations erronées sur le COVID-19 et le vote. Et il prévoit d’interdire indéfiniment toutes les publicités politiques américaines après les élections du 3 novembre.