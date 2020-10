Mardi, Facebook a pris des mesures contre un message du président Donald Trump, qui affirmait à tort que la grippe saisonnière était plus meurtrière que le COVID-19. Les médias sociaux ont hésité à agir contre le président, même lorsqu’il publie des mensonges sur leurs plateformes. Alors que Facebook a résisté plus longtemps que Twitter, la société a supprimé un message cette semaine.

“La saison de la grippe approche!” Trump a écrit tôt mardi matin. «De nombreuses personnes chaque année, parfois plus de 100 000 personnes, et malgré le vaccin, meurent de la grippe. Allons-nous fermer notre pays? Non, nous avons appris à vivre avec, tout comme nous apprenons à vivre avec Covid, en la plupart des populations sont beaucoup moins mortelles !!! ” Ce message était faux à plusieurs niveaux et en quelques heures, il a été complètement supprimé de Facebook. Sur Twitter, il était simplement masqué, de sorte que les utilisateurs ne pouvaient le voir qu’après avoir lu un message sur la façon dont il contenait «des informations trompeuses et potentiellement nuisibles liées au COVID-19».

C’est la politique de désinformation Covid-19 de Facebook, par @nick_clegg. Et c’est le message de Trump ce matin. pic.twitter.com/dqwJ4ytg7t – Donie O’Sullivan (@donie) 6 octobre 2020

Le porte-parole de Facebook, Andy Stone, a déclaré à CNN que la publication avait été supprimée du site car elle violait les règles de la plate-forme sur la désinformation COVID-19. Dans le passé, Facebook a été plus hésitant à signaler ou supprimer les publications de Trump que Twitter, où ses tweets sont parfois masqués de cette manière, mais jamais supprimés.

Trump a semblé répondre à ces actions par Facebook et Twitter quelques heures plus tard, en tweetant: “ABROGEZ LA SECTION 230 !!!” L’article 230 ferait référence à une loi qui protège l’immunité pratique des plateformes de médias sociaux pour toute décision qu’elles prennent en matière de modération de contenu. Il permet à ces entreprises privées de dicter leurs propres conditions de service, plutôt que de répondre à une agence gouvernementale comme le font la télévision, la radio et d’autres formes de médias de masse.

ABROGATION DE LA SECTION 230 !!! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 6 octobre 2020

Bien que Trump soit un fervent utilisateur de Twitter depuis des années, la société n’a pris aucune mesure contre les fausses allégations de Trump sur sa plate-forme avant mai 2020. À l’époque, Trump a menacé de poursuites judiciaires contre Twitter pour empêcher cela. Depuis, il a souvent contourné ces règles et formulé ses messages avec soin pour éviter les perturbations.

L’histoire la plus importante à propos d’un article de Trump vérifié par les entreprises de médias sociaux remonte au mois d’août, lorsque Trump a publié davantage de fausses déclarations sur COVID-19. À l’époque, il a partagé un clip de sa propre interview sur Fox News, où il a faussement dit que les enfants sont «presque immunisés» contre la pandémie.

Trump reste actif mardi sur les réseaux sociaux malgré ces suppressions et avertissements sur ses publications. Il est de retour à la Maison Blanche, mais est toujours malade du COVID-19. On ne sait pas si et comment il est isolé du personnel vulnérable.