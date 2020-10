Le prochain grand jeu de Facebook pourrait consister à connaître vos voisins. La société a confirmé cette semaine qu’elle testait une nouvelle fonctionnalité qui encourage les utilisateurs à publier et à partager des nouvelles sur des réseaux sociaux miniatures axés sur de petites zones géographiques. Les utilisateurs peuvent créer des profils spéciaux qui partagent des informations limitées avec leurs voisins, tandis que Facebook lui-même utilisera les données de localisation détaillées qu’il recueille auprès des personnes inscrites pour diffuser des publicités «plus pertinentes».

La fonctionnalité, nommée Quartiers, est actuellement testée sur un seul marché, Calgary au Canada, mais il est probable que Facebook déploiera l’accès plus largement si le test est un succès. Un autre réseau social hyperlocal, Nextdoor, a montré la viabilité de ce modèle et serait à la recherche d’une introduction en bourse avec une valorisation comprise entre 4 et 5 milliards de dollars.

Des captures d’écran de la fonctionnalité Quartiers ont été partagées sur Twitter mardi par le consultant en médias sociaux Matt Navarra, tandis qu’une version antérieure de la fonctionnalité a été repérée en mai par Jane Manchun Wong. Un porte-parole de Facebook a confirmé le test à Bloomberg, en déclarant: «Plus que jamais, les gens utilisent Facebook pour participer à leurs communautés locales. Pour faciliter cette tâche, nous lançons un test limité de Quartiers, un espace dédié au sein de Facebook pour que les gens puissent se connecter avec leurs voisins. »

Vous pouvez sélectionner votre quartier local + autoriser FB à utiliser votre emplacement pour afficher des publications, des groupes, des articles de marché et plus d’autres de vos autres dans votre quartier Vous pouvez créer un profil “ Quartier ” pour d’autres utilisateurs, qui ne sont pas des “ amis ” Facebook, pour en savoir plus sur vous pic.twitter.com/P0Ys3w9d4L – Matt Navarra (@MattNavarra) 20 octobre 2020

Les captures d’écran partagées par Navarra montrent le processus d’intégration, les utilisateurs de Facebook étant invités à «se connecter avec leurs voisins». Les utilisateurs doivent confirmer que leur emplacement correspond à leur zone (ils peuvent révoquer l’accès à ces données par la suite, bien que cela ait un effet minimal en termes de confidentialité à moins que l’utilisateur ne s’éloigne plus tard), puis créer un profil limité pouvant être consulté. par ceux à proximité, même s’ils ne sont pas amis sur Facebook.

Un écran de bienvenue pour la fonctionnalité indique aux utilisateurs de se souvenir de cinq règles: «soyez inclusif», «soyez gentil», «gardez-le local», «gardez-le propre» et «partagez des informations précieuses». Les utilisateurs peuvent inviter des amis à se joindre et sont invités à répondre à des questions sur leur quartier et à partager des photos. Navarra rapporte que les utilisateurs peuvent quitter ou changer de quartier à tout moment.

Mettre l’accent sur les quartiers correspondrait à la lenteur de Facebook vers les petites communautés. Ces dernières années, l’entreprise a mis davantage l’accent sur les groupes privés et publics, par opposition à un partage plus ouvert entre le plus grand cercle d’amis d’un utilisateur.

Ce changement de stratégie n’a cependant pas été sans controverse. Les critiques de Facebook affirment que sa nouvelle focalisation sur les groupes a amplifié un certain nombre de tendances désagréables, de la croissance du mouvement anti-vax aux milices utilisant des groupes Facebook pour inciter à la violence. La modération de ces groupes a demandé plus d’efforts que Facebook n’est disposé à en donner, et la même dynamique dommageable pourrait facilement se répéter dans les enclaves axées sur les quartiers. Nextdoor, par exemple, a été critiqué à plusieurs reprises pour avoir favorisé par inadvertance le racisme sur sa plate-forme, et les antécédents de Facebook ne suggèrent pas qu’il serait en mesure d’éviter une toxicité similaire.