Parmi les plateformes technologiques, aucune entreprise, à l’exception peut-être de Twitter, n’a eu un an aussi controversé que Facebook. Le géant des médias sociaux a passé les trois derniers mois à faire face à un boycott publicitaire notable et à l’un des cycles électoraux les plus compliqués et les plus compliqués de l’histoire politique américaine. Pourtant, la gestion par Facebook de ses nombreux problèmes liés à la publicité politique, à la modération et à l’ingérence électorale n’a apparemment eu aucun effet sur ses résultats, la société venant de signaler un quart étonnant de croissance des revenus et des utilisateurs.

La société a signalé une augmentation de 22% de ses revenus d’une année sur l’autre à 21,2 milliards de dollars, ainsi qu’une augmentation de 12% de ses bénéfices à 8 milliards de dollars. La croissance de son nombre d’utilisateurs est également toujours à deux chiffres, avec 12% de personnes en plus qui consultent la principale application Facebook chaque jour pour un total de 1,82 milliard de personnes en septembre et une moyenne de 2,7 milliards de personnes la vérifiant chaque mois au 30 septembre. En comptant toute la famille d’applications de Facebook – y compris Instagram, Messenger et WhatsApp – plus de 2,5 milliards vérifient un produit Facebook chaque jour tandis que 3,21 milliards vérifient chaque mois.

L’activité publicitaire principale de Facebook n’est pas affectée par ses nombreuses controverses

Les performances financières trimestrielles de Facebook reflètent une réalité inconfortable à propos de l’industrie de la technologie: peu importe à quel point ils sont controversés ou en proie à des conflits politiques, des entreprises comme Facebook – ainsi que son principal concurrent de la publicité numérique, Google – sont tout simplement si grandes et si importantes pour les marchés sur lesquels elles opèrent. pour que quoi que ce soit ait un effet significatif sur leur potentiel de gain.

Facebook est la pierre angulaire des petites entreprises aux États-Unis et dans le monde, et les dépenses publicitaires ne s’arrêtent pas simplement parce que l’entreprise se débat avec les républicains pour des préoccupations de partialité et de censure ou avec les démocrates craignant qu’il ne s’agisse d’un outil pour saper la démocratie et répandre la haine. .

Un point sensible pour Facebook est la croissance aux États-Unis, qui a diminué ce trimestre dernier de 198 millions d’utilisateurs actifs quotidiens à 196 millions (et de 256 millions à 255 millions d’utilisateurs mensuels). De loin, le marché le plus important de l’entreprise est la région Asie-Pacifique, qui a enregistré un bond de près de 100 millions d’utilisateurs qui se connectent chaque jour à la principale application Facebook. Cela indique que le marché américain de la société a repris son lent déclin après une augmentation initiale de l’utilisation intérieure plus tôt cette année, largement attribuée à la pandémie COVID-19.