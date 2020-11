Faillite? Jason Momoa a été ruiné après Game of Thrones | AP

L’acteur Jason Momoa Il n’a pas toujours eu la même reconnaissance dans sa carrière et a évoqué une époque où il était complètement endetté après que “Game of Thrones” n’obtienne aucun travail.

Il ne fait aucun doute que Jason Momoa est synonyme de grandes productions cinématographiques, cependant, l’acteur hollywoodien n’a pas toujours eu la même reconnaissance dans sa carrière et s’est ouvert sur les moments les plus difficiles où il ne pouvait pas payer ses factures.

Jason Momoa Il est devenu une légende avec son rôle de Khal Drogo dans “Game of Thrones”, cependant, aussi mémorable que son passage dans la série à succès était, le personnage a perdu la vie dans la première saison bien avant de devenir un phénomène.

Le bel acteur a toujours été honnête sur la difficulté de trouver un emploi après sa participation à la série, car sa performance devait être si bonne que, selon l’acteur, on pensait qu’il ne parlait pas anglais et était quelque peu typé.

Cependant, ce qu’il n’avait jamais avoué, c’est à quel point ce détail l’a affecté dans sa carrière artistique et dans sa vie, car il est devenu plein de dettes et avoir deux bébés, leurs enfants avec Lisa Bonet.

Je veux dire, nous sommes morts de faim après Game of Thrones. Je n’ai pas pu trouver de travail. C’est très difficile d’avoir des bébés et d’être complètement endetté », a-t-il révélé.

Heureusement, les choses se sont améliorées pour lui lorsqu’il a été choisi pour la Justice League en 2016 et, plus tard, Aquaman.

Joseph Jason Namakaeha Momoa a commencé sa carrière d’acteur après avoir menti sur le fait d’être un mannequin professionnel, ce qui lui a valu un rôle dans la série “Baywatch”, à laquelle il a fait ses débuts en 1999 et a participé pendant deux saisons.

C’est en 1998 que les auditions pour “Baywatch: Hawaii” ont eu lieu, au cours desquelles Momoa auditionné et a menti en disant qu’il était un modèle bien connu pour diverses marques, ce qui a attiré l’attention des producteurs de l’émission et s’est vu offrir un rôle dans la distribution principale.

Plus tard, il a gagné en popularité en jouant Ronon Dex dans la série télévisée “Stargate Atlantis” de 2004 à 2009.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, en 2011, il a continué à gagner en notoriété en incarnant Khal Drogo dans la série “Game of Thrones” durant ses deux premières saisons.

Par la suite, il a été sélectionné pour jouer Aquaman dans DC Extended Universe, en commençant par un camée dans “Batman v Superman: Dawn of Justice” en 2016, puis dans le cadre du casting de “Justice League” en 2017. et en vedette dans “Aquaman” en 2018.

D’autre part, l’acteur qui joue dans “Aquaman” est tombé amoureux de sa femme alors qu’il n’était qu’un enfant et a promis qu’il l’épouserait bien qu’il ait 12 ans de moins.

Maintenant il est marié avec Lisa Bonet, une femme de 52 ans; 12 ans de plus que l’acteur, mais quelque chose qui n’a apparemment pas d’importance pour aucun d’eux.

Momoa Il a grandi en regardant des émissions comme “The Bill Cosby Show” et, à l’âge de 8 ans, est tombé follement amoureux de Bonet quand elle faisait partie du casting et à ce moment-là, il a avoué à sa mère qu’il l’aimait et a également promis qu’il l’épouserait.

Et c’était jusqu’en 2005 quand ils se sont rencontrés dans un club de jazz à New York et que la rencontre a été donnée grâce à quelques amis qu’ils avaient en commun.

J’avais des dreadlocks, elle avait des dreadlocks. Je me suis retourné et je l’ai vue. Il a dit: «Je suis Lisa. Je me suis tourné vers mon ami et j’ai fait semblant de crier. Il y avait des feux d’artifice foutus à l’intérieur de moi », a raconté Momoa.

