Faire brûler Ninel Conde en robe noire translucide

La belle et célèbre chanteuse, Ninel Condé, a encore une fois ravi l’élève de ses adeptes en s’exhibant ainsi avec une robe sombre spectaculaire qui révèle un peu plus de peau, une photographie qui a sans doute provoqué de nombreux soupirs.

Ninel Conde a ravi l’élève de ses admirateurs et followers en partageant sur son compte Instagram officiel une photographie exaspérante dans laquelle elle apparaît en train de faire un show de la beauté spectaculaire et incomparable qui l’a toujours caractérisée.

C’est à travers son compte Instagram officiel, où l’interprète a partagé la photo dans laquelle elle est vue de face et de très près de la caméra alors qu’elle a l’air radieuse et tenue découverte sombre avec qui sans aucun doute fait plus d’un baver.

Sur la photo, la célébrité est vue dans une robe transparente moulante qui parvient à peine à couvrir certaines parties de son corps.

Joyeux lundi! Faites face à vos peurs et considérez cela comme une opportunité de vous renforcer et de grandir. Merci d’être toujours là mes #condefans! », A écrit le célèbre sur la photo.

Il est à noter que cette photo a été partagée le 21 septembre, cependant, presque immédiatement, les fidèles fans et adeptes de l’actrice étaient également présents dans sa publication, la remplissant de multiples compliments et compliments sans fin, dans lesquels ce qui était mis en évidence beau qui semble au fil du temps, jusqu’à présent, il a plus de 53 000 likes et commentaires sans fin.

Tu es comme l’amie de Sainte-Hélène “,” Précieuse “,” Femme divine, tu es un charme “,” Uuuuy tu es très douce, très belle mija mon beau bébé “, étaient quelques-uns des commentaires.

D’autre part, ils assurent que le bien-aimé Bombón, Ninel Condé Il n’a vu son fils que sur une photo, car apparemment c’est la seule chose que son ex Giovanni Medina lui a permis.

Et c’est que Ninel a récemment demandé à Giovanni Medina de lui permettre de voir son fils, comme un cadeau de Noël en ces temps d’amour, de paix et de pardon, cependant, son ex-partenaire a répondu via les réseaux sociaux et exactement avec son son fils Emmanuel, en supposant qu’il est à ses côtés.

Giovanni Medina a partagé via son compte Instagram personnel une photo très émouvante, où vous pouvez voir comment il profite de Noël à côté de son fils, que Ninel Conde n’a pas pu voir et embrasser depuis longtemps.

Sur la photo, le garçon peut être vu assez heureux et souriant à côté de son père, à la fois entouré de symboles de Noël et envoyant de beaux vœux aux internautes pour les dates.

Nous vous souhaitons un très # Joyeux Noël que l’Amour de Dieu abonde dans votre Coeur, a écrit Giovanni Medina à côté de l’image.

Et avant la polémique avec Ninel, Medina préfère montrer son fils et comme prévu, il a reçu des commentaires positifs dans la zone de commentaires, en plus de plus de 6000 likes.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Ninel Conde et Giovanni Medina font face à la garde de leur fils et depuis que cela a commencé, l’ex de la belle chanteuse n’a pas permis à l’actrice de voir et de tenir son fils dans ses bras.

Malheureusement, ce procès est devenu hautement médiatique et la célébrité a récemment été accusée d’avoir donné des médicaments à son fils pour qu’il dorme et ne la dérange pas.

Cependant, tout n’est pas contre Ninel, puisqu’un audio est apparu dans lequel vous pouvez entendre comment Medina est censée être d’accord avec le conducteur de l’artiste pour la faire mal paraître et gagner dans le combat pour son fils.

