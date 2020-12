Faire du shopping chez SHEIN, ça vaut le coup? rencontrer des transports | Istagram

L’un des magasins en ligne qui a gagné du terrain dans l’industrie de la mode en SHEINNous l’avons trouvé au Mexique depuis quelques années, mais il est sur le marché depuis un certain temps, beaucoup se demandent s’il vaut vraiment la peine d’acheter en ligne, connaissent quelques traits que des célébrités ont partagés sur leurs chaînes YouTube pour promouvoir la marque.

Bien que beaucoup admettent que dans SHEIN Ce n’est qu’un magasin de vêtements, la vérité est que nous avons trouvé beaucoup plus de choses que nous ne pourrions l’imaginer, dans la boutique en ligne même si peut-être au début elle était dédiée aux femmes au fil des années.

Aujourd’hui, nous pouvons trouver d’autres choses en plus des vêtements pour femmes, des catégories pour hommes et enfants ont également été ouvertes, dont on pourrait dire que les départements qu’ils ont sont la ligne pour la maison, les animaux, les chaussures, les accessoires et le maquillage .

Avec la pandémie, de nombreuses entreprises ont dû fermer momentanément, parmi lesquelles des entreprises de vêtements ont été trouvées, de sorte que les utilisateurs qui aimaient faire des achats ont dû «migrer» vers les achats en ligne, ce sont aujourd’hui de grands experts qui naviguent sur Internet à la recherche de magasins vêtements, l’un des plus connus aujourd’hui en SHEIN, qui est connue pour avoir d’excellentes promotions et des possibilités d’achat, ainsi que des suivis.

Cependant, il y a encore beaucoup de gens qui ont un peu peur d’acheter des vêtements SHEIN, parmi lesquels cela n’a pas été décidé en raison du fait de ne pas connaître la qualité des produits, pour cela, il est important de connaître l’opinion des personnes qui ont déjà acheté dans le magasin, vous pouvez le voir dans les commentaires de chaque photo , ainsi que quelques photos d’eux.

En outre, un autre avantage que nous montre Internet est qu’en dehors de la plate-forme, nous pouvons également en apprendre un peu plus sur les produits de l’entreprise, nous parlons des transports, où les youtubeurs achètent et quand les vêtements arrivent, ils donnent leur avis à ce qu’ils ont acheté.

Comme ce fut le cas avec la vidéo qui a été partagée le 8 mai de cette année, sur la chaîne YouTube d’Evelyn Rangel, intitulée “Est-ce que SHEIN vaut la peine d’être acheté?, Qui est apparemment un jeune youtubeur déjà se fait connaître depuis un certain temps, nous partagerons la vidéo avec vous tout de suite.

Il y avait plusieurs vêtements qu’Evelyn Rangel partageait, c’est là que vous pouvez en voir un peu plus sur la qualité des vêtements, bien qu’elle n’ait pas partagé le processus d’achat ou les coûts de ses vêtements, vous pouvez vérifier sur la page et vous rendre compte que c’est achat vraiment pas cher SHEIN.

Votre vidéo était très cool! La seule chose que je recommande est que lorsque vous essayez vos vêtements ou à côté des liens, mettez la taille que vous avez demandée pour nous donner une idée de celle à commander également. Mais sinon c’était incroyable, tu as un nouveau sous! »A écrit un internaute.

S’ils continuent avec l’attente de ne pas savoir s’il faut acheter, vous pouvez vérifier les commentaires des personnes qui l’ont déjà fait, vous aurez sûrement une grande surprise, connaître un nouveau monde dans les achats en ligne peut être très intéressant.

Deux grandes personnalités des réseaux sociaux, les chanteurs en plus des youtubes: Kimberly Loaiza et Kenia Vous faites partie des modèles qui font la promotion de l’entreprise, en fait La Lindura Mayor a lancé une collaboration avec SHEIN qui a apparemment eu une très bonne acceptation par Ses disciples.

