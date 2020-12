Faire fondre la neige! Lele Pons skis dans un petit maillot de bain Quel froid? | INSTAGRAM

L’hiver a déjà atteint de nombreux secteurs de l’hémisphère nord et la neige est devenue le meilleur allié d’aventure pour de nombreuses célébrités qui peuvent profiter de ces climats et paysages glacés, comme c’est le cas de l’influenceuse préférée: Lele Pons.

Comme de nombreuses célébrités profitent déjà de leurs vacances de fin d’année, clairement en raison des dates pleines de célébrations à travers le monde, les Vénézuéliens ont choisi les montagnes froides de Vallée de la neige, en Californie, où elle a passé quelques jours intenses de plaisir et beaucoup d’amour en compagnie de son amant, et a réalisé un rêve qu’elle avait enfant: skier en maillot de bain.

Et c’est que Lele a été encouragé à mener une aventure que peu osent mener et l’a documentée dans ses réseaux sociaux, comme il le fait habituellement, le détail est qu’il n’était équipé que de quelques des skis et un maillot de bain lilas révélateur avec des rayures blanches, de cette manière la jeune star a laissé tout le monde la bouche ouverte quand elle a exécuté son exploit intrépide.

Connaissant la personnalité de Lele, on sait que cette action était préméditée, puisque honnêtement personne n’aurait pensé sortir skier placidement en n’utilisant qu’un vêtement fin, comme son maillot de bain, en plus d’être directement en contact avec la neige , que nous savons être une température très basse, cependant, ce n’était pas un obstacle pour montrer sa silhouette tonique dans ce grand divertissement.

Ainsi, dans la neige et avec du matériel de ski, Pons portait un maillot de bain une pièce avec un décolleté prononcé sur l’abdomen et le dos, en plus de mettre en valeur ses cuisses et ses fesses en gros, montrant ses excellents résultats, de tout l’effort que effectué dans la salle de gym.

En complément de sa tenue «hiver», Lele portait des lunettes incroyables et énormes, ainsi qu’une paire de cache-oreilles en peluche, pour couvrir ses oreilles (au moins) des basses températures de la région, en plus, elle a ajouté à sa tenue un diadème avec des oreilles comme un chaton, lui donnant une touche de tendresse et une paire de gants blancs, qui se marient parfaitement avec sa tenue de plage pour la neige.

Montrant trop de peau pour le paysage enneigé où elle se trouvait, Lele a révélé l’un de ses tatouages ​​préférés, qui est en fait petit, mais pour elle cela signifie beaucoup, car il implique deux notes de musique, ce qui a été fait quand elle a commencé avec elle. carrière de chanteuse.

Il y avait quatre images que Pons donna à ses admirateurs les plus fervents, trois d’entre eux, montrant fièrement et en vain sa silhouette et les résultats de ses exercices intenses, et une dernière, qui ne peut clairement pas être manquée, venant de lui.

Et c’est que, en fait, Lele est reconnue pour ses vidéos comiques, son sourire charismatique et ses actions drôles, donc on a pu la voir dans le quatrième instantané, on peut voir Lele tomber dans la neige blanche, et on peut imaginer le maximum de froid elle a senti quand elle a vu son visage, nous pouvons presque l’entendre hurler de la glace.