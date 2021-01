Notre soif collective de confort n’a jamais été aussi évidente qu’aujourd’hui.

Le dixième mois de la nouvelle normalité et les pantalons ont été échangés contre des trackies, nos talons remplacés par des chaussures de maison et nos chemises en popeline échangées contre des pyjamas. Les temps ont changé. Et maintenant, nous sommes prêts à aller encore plus loin en adoptant les vêtements d’extérieur. Non, pas votre manteau camel, votre trench beige ou vos baskets fraîches, mais des chaussures de randonnée! Des vestes bouffantes! L’enfer, même les toisons!

Autrefois réservée aux professeurs de géographie, l’industrie du plein air au Royaume-Uni (qui comprend les vêtements et les chaussures) était évaluée à 1,5 milliard de livres sterling en 2020 et devrait croître de 2,8 milliards de livres supplémentaires d’ici 2024.

Pour les amateurs de mode et averses de praticité, ne détournez pas encore les yeux, car la haute couture a en fait mis un point d’honneur à canaliser le style Countryfile. Lors de son défilé automne / hiver 2020, Bottega Veneta a associé des bottines flaques de couleur surligneur avec des paillettes à indice d’octane élevé et des franges fabuleuses, tandis que la pilière de la Fashion Week de New York, Sandy Liang, a fait des pulls molletonnés sa marque de fabrique.

(

Bottega Veneta automne / hiver 2020

/ iMAXTree)

En effet, les ventes de Moncler, Canada Goose et Mackage, tous fournisseurs de doudounes, ont grimpé de 30% chez Selfridges en 2020 par rapport à 2019. «Notre changement de mode de vie et notre intérêt renouvelé pour les activités de plein air», c’est ce que Jeannie Lee, responsable de la mode féminine chez Selfridges, attribue l’augmentation à.

en relation

Que votre marche sanctionnée par le gouvernement soit simplement une escapade au magasin du coin ou une randonnée à part entière, il est temps d’embrasser l’appel de la nature et toutes ses modes fonctionnelles.

Descendez avec The North Face

(

Gucci x The North Face

/ Daniel Shea)

Relancé grâce aux appuis de Kendall Jenner, Emily Ratajkowski et al, The North Face est de retour sur le menu de la mode.

Sa veste classique bicolore Nupste, lancée pour la première fois en 1996, est maintenant l’article le plus recherché sur l’application de revente de la génération Z Depop, avec une augmentation de 500% au cours des quatre derniers mois, tandis que le magasin vintage Beyond Retro a signalé un Augmentation de 315 pour cent des ventes d’articles The North Face.

L’incursion de The North Face dans la haute couture est également évidente. Dans le prolongement de ses partenariats avec Maison Margiela, Supreme et Sacai, sa dernière collaboration qui vole les projecteurs, lancée plus tôt ce mois-ci, est avec Gucci. Non seulement cela marque la première fois que la maison de couture italienne sous Alessandro Michele collabore avec une autre marque, mais elle réinterprète également les articles pratiques de la marque de plein air dans une série de teintes inspirées des années 70. Pensez aux doudounes monogrammées, aux coupe-vent et aux gilets, aux sacs à dos adaptés à la marche et aux chaussures neutres en trois coloris.

Pour obtenir une puffer TNF bon marché, regardez sur eBay, où quelqu’un a recherché The North Face toutes les trois secondes de juillet à décembre 2020.

Faites une randonnée

(

Jimmy Choo x Timberland

/ Jimmy Choo )

Plus réservées aux randonneurs du quotidien, les bottes de marche à semelles épaisses sont désormais du rigueur pour les plus férus de mode d’entre nous (voir Gigi Hadid et Taylor Swift dans les leurs pour preuve.) Il n’y a pas lieu de s’inquiéter cependant, chers amateurs de mode. Depuis que Ganni a lancé les chaussures de marche dans le cadre de son premier défilé printemps / été 2019 de la Fashion Week de Copenhague, les bottes big ole sont restées au cœur de son offre chaque saison. Son ajout le plus récent à sa collection? Bottes de marche en cuir à imprimé léopard, rien de moins.

«Les chaussures de randonnée continuent d’être populaires car nous profitons de nos parcs et de nos espaces extérieurs dans les villes et à la campagne», déclare Natalie Kingham, Global Fashion Officer chez MatchesFashion, où les ventes de chaussures de randonnée et de combat Ganni ont décuplé cette dernière fois. an.

Jimmy Choo a également sauté dans le train en marche, après avoir lancé l’année dernière une collaboration éblouie et approuvée par J. Lo avec la chaussure pour homme autrefois active, Timberland. Regardez les médias sociaux pour prouver leur popularité; le hashtag #hikingboots a amassé un peu moins de 300 000 publications sur Instagram.

Si vous recherchez des bottes bon marché, Marks & Spencer a l’une des meilleures paires – et les moins chères; ses bottines Hiker Borg Lined Block vous offriront de la monnaie à partir de 50 £.

Empilez-le

(

Sandy Liang printemps / été 2021

/ Sandy Liang)

Plus communément associée aux papas promenant le chien, l’humble polaire est passée du camp-clobber au cool grâce à notre nouvelle soif de confort et de confort.

Soutenu par Balenciaga, Eckhaus Latta, Sandly Liang et Marine Serre, l’année dernière, le site de revente américain The Real Real a signalé une augmentation de 400% des recherches de «polaire» par rapport à 2019. La marque britannique de surf durable Finisterre a noté que son best-seller, la polaire Budock Smock, épuisée en quinze jours lors de son lancement à l’automne dernier.

Bella Hadid et Hailey Bieber ont créé une tempête sur Instagram avec les hauts Circle Denali à 350 £ de la collaboration Maison Margiela de The North Face, mais pour une fraction du prix, la rue principale regorge de modes molletonnés. Regardez Zara, H&M et & Other Stories pour trouver votre solution de pièces couvertes de poils et adaptées aux sacs à main.