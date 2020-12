Fait l’histoire! Bad Bunny obtient le numéro 1 du Billboard 200 | AP

Une nouvelle réalisation pour le musicien portoricain Bad Bunny, comme récemment, il a été annoncé que son album était le premier en espagnol à être numéro 1 Billboard 200, ce qu’il a réalisé avec son dernier album “La dernière tournée mondiale”.

C’est quelque chose de vraiment incroyable, puisque Bad Bunny a réussi à placer son album “Le dernier tour du monde” à la première place du Panneau d’affichage 200, une liste qui comprend les 200 albums les plus vendus de la semaine aux États-Unis.

Il est à noter que c’est la première fois qu’une œuvre, entièrement en espagnol, arrive en tête de cette liste musicale en 64 ans d’existence.

De plus, il y a quelques jours, il a été annoncé que Mauvais lapin Il était déjà nommé artiste le plus écouté sur la plateforme Spotify durant cette année 2020, au contact de plus de huit milliards de reproductions, dont près de la moitié provenant de son dernier album “YHLQMDLG”, également l’album le plus écouté de tout le monde via la plateforme.

«Le dernier tour du monde» a commencé son chemin dans le pays des États-Unis avec le chiffre de 116 000 unités vendues, selon Nielsen Music / MRC Data.

“ El Ultimo Tour del Mundo ” de Bad Bunny est le premier album entièrement en espagnol à atteindre le n ° 1 des 64 ans d’histoire du palmarès Billboard 200 https://t.co/OtThyAF8TT – billboard (@billboard) 6 décembre 2020

Alors que l’œuvre précédente de Bad Bunny, “YHLQMDLG”, était à ce jour l’album en espagnol qui avait été le plus élevé sur la liste Billboard 200.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il a obtenu la deuxième place des ventes aux États-Unis dans la semaine du 14 mars (179 000 unités vendues lors de sa première semaine sur le marché).

Il est à noter que quatre albums en espagnol ont atteint le top cinq du Billboard 200: “La dernière tournée du monde” (numéro 1) par Mauvais lapin, “YHLQMDLG” (numéro 2), “Amar es Combatir” (N ° 4, 9 septembre 2006) de Maná et “Oral Fixation: Vol. 1” (numéro 4; 25 juin 2005) de Shakira.

En fait, avant que “The Last Tour of the World” n’atteigne le numéro 1, il y avait deux autres albums qui ont atteint cette position avec une bonne partie de leurs chansons en espagnol: “Ancora” (11 février 2006) par Il Divo (de 10 chansons, 7 en espagnol) et “Dreaming of You” de Selena (5 août 1995) (sur 13 chansons, 6 étaient en espagnol, 5 en anglais et 2 duos combinaient anglais et espagnol).

Comme nous l’avons mentionné précédemment, c’est la première fois au cours des 64 ans d’histoire de la liste qu’une telle étape est franchie.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Lorsque ce record est connu, Mauvais lapin a été félicité sur tous les réseaux sociaux par d’innombrables adeptes et célébrités, dont la chanteuse Jennifer Lopez, qui a écrit en anglais “Siiiii. Historia!”, accompagnée d’émoticônes de lamas et de stars.

C’est ainsi que le Portoricain clôt une saison de succès au cours de laquelle il a reçu des nominations aux Latin Grammy et Grammy, a fait la couverture de l’emblématique magazine Rolling Stone et comme si cela ne suffisait pas, il s’est également produit au Super Bowl avec Shakira et Jennifer Lopez.

Comme vous vous en souvenez, Mauvais lapin Il a sorti son nouvel album le 26 novembre dans lequel, entre autres, il a la collaboration de la belle chanteuse espagnole Rosalía.

Ce grand album a un total de 16 chansons et parmi les chansons est celle qu’elle interprète avec Rosalía, intitulée “La Noche de Anoche”, il comprend également une autre collaboration avec l’auteur-compositeur-interprète américain ABRA (“Sorry Papi”) et la chanson qu’elle chante avec Jhay Cortez, “Dakiti”, et que tous deux déjà publiés début novembre devenant la chanson numéro un des charts musicaux dans la plupart des pays du monde.

Cela peut vous intéresser: pourquoi Bad Bunny s’appelle-t-il ainsi? L’histoire derrière son nom