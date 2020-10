Fait peur à Anne Hathaway dans “The Witches”, lance une nouvelle avancée | .

Le nom de l’actrice Anne Hathaway sonne depuis quelques mois depuis qu’il a été annoncé que le nouveau film “The Witches”, “the witches” en Amérique latine de Warner Bros, participerait. forme de sorcière “sans son apparence humaine.

Ces images sont immédiatement devenues virales principalement parce que Anne Hathaway se caractérise par être une femme extrêmement belle, certains internautes mentionnent qu’ils vont sûrement faire des cauchemars après l’avoir vue.

La première bande-annonce du film a été récemment partagée “Les sorcières“Un remake du film de 1990, celui-ci qui deviendra sûrement un succès, notamment en raison des personnalités qui y figureront, ainsi que de l’actrice Anne Hathaway, il mettra également en vedette Octavia Spencer, icône du cinéma hollywoodien.

À partir du moment où il a été partagé dans l’écho que ce nouveau film jouerait, tout le monde est devenu fou, après avoir appris que le méchant serait Anne Hathaway l’une des actrices les plus belles et les plus talentueuses de tout Hollywood.

Le film sorti le 16 février 1990 était basé sur le roman du même nom écrit par Roald Dahl.

L’intrigue de ce que nous avons vu sera sûrement assez similaire au premier film, celui-ci raconte l’histoire d’une femme et de son petit-fils qui affrontent des sorcières britanniques dans une sorte de symposium où ils se sont tous rencontrés dans un hôtel, où la sorcière plus âgée tourne son petit-fils en souris lorsqu’il a découvert qu’il les espionnait.

L’objectif de la rencontre est de leur donner une potion ou à chacune des sorcières pour qu’elles transforment tous les enfants du monde en petites souris et ainsi s’en débarrassent enfin.

Cette année-là, le protagoniste principal était Anjélica Huston et bien que des millions d’utilisateurs aient admiré cette œuvre, ils affirment qu’elle n’a pas eu la reconnaissance due depuis sa création par l’industrie cinématographique, car c’est une œuvre d’art qui a marqué l’enfance de des millions de jeunes qui sont venus la voir.

De ce que nous avons vu Anne Hathaway C’est un peu différent du personnage qu’Anjélica Huston représentait en 1990, en raison de la transformation de la personne en sorcière aînée, certains pensent que c’était extrêmement choquant dans le premier film car c’était un déguisement qui a complètement changé tout son physique en plus d’elle. traits et a montré un être dégoûtant qui a instillé une grande peur chez celui qui l’a vu.

Quant à ce remake qui est sur le point de sortir, le personnage de la sorcière plus âgée joué par Anne Hathaway convient qu’elle est chauve comme toutes les sorcières, cependant la seule différence notable que nous avons appréciée est sa bouche, car elle est assez grand avec des dents pointues.

Bien qu’apparemment ce nouveau changement ne soit pas aussi choquant que dans le premier film, ils s’attendaient sûrement à d’autres surprises dans le nouveau film, pour le moment. Anne Hathaway a impressionné ses fans avec le changement d’antagonisme qu’elle a eu dans ce projet, l’actrice a généralement tendance à représenter des personnages doux et câlins.

Certains internautes ont commenté sur leurs comptes Instagram et Twitter que l’actrice avait l’air spectaculaire et imposante, ces premières images de son changement radical donnent probablement une entrée dans un monde différent dont des millions de personnes seront sûrement ravies.

Jusqu’à présent, on pense que film Il sortira uniquement et exclusivement sur HBO, cependant certaines rumeurs prétendent qu’elles atteindront certains cinémas mexicains, il faudra attendre plus d’informations à ce sujet.

Lire aussi: Les astuces d’Anne Hathaway, pour que les jambes paraissent plus longues