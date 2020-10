Faites ces exercices de Jen Selter pour obtenir forme et volume | Instagram

Le magnifique entraîneur de fitness Jen Selter a réussi à influencer ses millions de followers avec son routines formation et maintenant nous vous en apportons une qui vous intéresse sûrement, car avec elle, vous pouvez obtenir la forme et le volume des fessiers.

Jen Selter a la clé parfaite pour en avoir une r3taguardia rond et encombrant à la maison, quelque chose qui, il y a peut-être quelques années, semblait impossible à faire.

Sans aucun doute Jen Selter Elle est la meilleure enseignante et mentor de ses fessiers dont nous ayons parlé, puisque la New-Yorkaise est une célébrité grâce à ses routines réputées et efficaces.

Son histoire a commencé lorsqu’il a partagé une photo sur son compte Instagram officiel pour montrer la transformation de ses fessiers et, en raison de ses résultats et de la grande acceptation de ses entraînements, il a commencé à grandir jusqu’à ce qu’il compte maintenant plus de 12 millions d’abonnés. .

C’est pourquoi cette fois, nous compilons les meilleurs exercices de Jen Selter et trouvons ceux qui ont un niveau de difficulté supplémentaire pour donner forme et volume aux charmes du dos.

Sans aucun doute, ces exercices vous feront transpirer et vous réveiller avec peu ou beaucoup de douleur le lendemain, mais ils vous aideront également à vous façonner dans le confort de votre maison uniquement avec le soutien de ligues de résistance.

Élévation latérale

Placez la ligue de résistance sur les quadriceps et supportez le poids du corps sur votre main droite et votre genou droit, maintenant, placez la main gauche sur la hanche et étirez la jambe du même côté vers le haut.

Abaissez-le sans toucher le sol et répétez l’élévation, le nombre de séries dépendra bien sûr de votre condition et de votre résistance, cependant, si vous êtes intermédiaire vous pouvez commencer par 4 séries de 10 mouvements.

Ascenseur arrière

Continuez avec la ligue de résistance au même endroit que l’exercice précédent, faites comme si vous alliez faire des pompes à partir des genoux et gardez le dos droit, puis étirez votre jambe droite, revenez et refaites 3 tours, de 10 mouvements de chaque côté de chaque côté.

Ponts en mouvement

Allongez-vous sur le dos avec vos bras à vos côtés, soulevez vos hanches aussi loin que vous le pouvez et ouvrez votre jambe droite du même côté, revenez, faites de même avec votre jambe gauche et alternez 30 fois, pour 3 successions.

Il est important de mentionner que la bande de résistance doit dépasser d’au moins 15 cm au-dessus du genou pour qu’elle ait un plus grand effet.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Ponts avec extension

Continuez dans la même position de hanche relevée sans ouvrir les pieds, ce que vous ferez est d’étirer votre jambe droite, en maintenant la posture du pont, puis vous descendrez pour changer de jambe et ainsi de suite jusqu’à ce que vous effectuiez 3 séries de 10 mouvements.

Sauter squat

C’est l’un des exercices préférés pour augmenter le volume alors laissez maintenant les bandes de résistance, tenez-vous droit et plus bas comme si vous faisiez un squat profond, lorsque vous revenez à la position de départ, faites-le en vous poussant avec un saut, vous devrez répéter 4 séquences, avec 10 sauts chacune.

Vous voyez? Ces exercices sont vraiment simples, cependant, ils vous garantissent des résultats complets, car bien qu’ils paraissent simples si vous travaillez pleinement tout ce que vous recherchez tonifier et cela bien sûr que vous pouvez réaliser.

Il ne fait aucun doute que le beau modèle Jen Selter, qui a parfaitement su séduire son public, hommes et femmes, car elle est connue sur les réseaux sociaux comme la reine du fitness pour son incroyable entraînement de fessier, quelque chose que bien sûr les messieurs ont apprécié 100 soit avec leur photographies ou leurs vidéos.

Cela peut vous intéresser: rencontrez Jen Selter, le mannequin de fitness qui a fait sensation