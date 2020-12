La seule grâce salvatrice du réveillon du Nouvel An socialement exilé de cette année est que nous nous réveillerons (sans doute avec des migraines induites par le champagne) et ce sera janvier, ce qui nous permettra enfin de qualifier la calamité de 2020 de “ si dernière an.’

Et si aucun de nous n’a l’intention de se souvenir de l’année où rien ne s’est passé mais tout a changé, les amateurs de mode, en particulier, ne pourraient pas s’éloigner de cette année si nous essayions. Avec le manque d’événements sociaux pour s’habiller et le rendu de sacs à main fabuleux comme redondants, 2020 sera connu dans la sphère de la mode comme un délavage vestimentaire qui pour beaucoup d’entre nous a fait des survêtements un mode de vie.

Puis-je suggérer que nous considérions le réveillon du Nouvel An comme l’apogée de la mode de cette année; une chance d’une nuit seulement d’adopter une mode qui suscite la joie en dehors des vêtements de sport dans lesquels nous sommes stationnés depuis plus de huit mois. Après tout, c’est une soirée de fin d’année pas comme les autres. Il peut être dépensé exactement de la même manière que nous avons passé une grande partie de cette année (dans nos salons, probablement sur Zoom) mais nous claquons enfin le chapitre de 2020! Et c’est quelque chose qui mérite d’être célébré.

Mais vous n’avez pas besoin de dépenser de l’argent sur des ensembles de la tête aux pieds comme vous le feriez normalement. Au lieu de cela, travaillez avec ce que vous avez et investissez peut-être dans un accessoire ici ou là pour une touche de poussière magique de la mode des fées.

Notre gueule de bois auto-infligée collective peut être inévitable, mais s’habiller pour le dernier hourra de l’année, en particulier en cas de pandémie, devrait être le rêve d’un maximaliste et au repos du triste état vestimentaire de cette année, nous devrions aller plus fort et plus brillant que jamais auparavant (même si c’est pour encore un autre Zoom sur le canapé.)

Ce sont les astuces de style qui vous aideront à vous habiller pour la Big Night In.

Paillettes élégantes

(

Valentino automne / hiver 2020

/ IMAXTree)

Bien que porter les minuscules disques scintillants ne soit pas nouveau pour NYE, ne sous-estimez pas leur polyvalence. S’il vous arrive d’avoir une chemise à paillettes élégante de l’époque des halcyon d’antan, inspirez-vous de Valentino et habillez-la avec une coupe ample et des bottes à talons. Pensez à la fête en haut, au confort en bas.

Sinon, heureusement pour vous, l’accessoire incontournable de l’année, le masque facial, a fait peau neuve. Selon Lyst, les «masques à paillettes» sont non seulement à la mode sur Internet, mais ils sont également un excellent moyen de prendre quelque chose d’essentiel et de le rendre totalement OTT et fabuleux. Dans le cadre de son initiative Project Earth, Selfridges vend des revêtements faciaux réversibles à paillettes cette saison des fêtes. Faites vibrer les disques dorés étincelants lorsque vous vous sentez jazzy et le noir mat pour les moments où vous ne l’êtes pas.

Bling oreille badass

(

Prabal Gurung automne / hiver 2020

/ IMAXTree)

Les vertus des boucles d’oreilles Zoom ont été vantées depuis que l’application de conférence a pris une place prépondérante dans nos vies plus tôt cette année, mais pour NYE, employez les plus grands, les plus audacieux et les plus durs de votre troupe de boucles d’oreilles pour une injection de piquant haute tension.

Dans la veine du défilé automne / hiver de Prabal Gurung, optez pour des créoles nacrées et des diamants qui frôlent les épaules. Pour ceux qui ont refusé de succomber à la tendance la première fois, la rue principale est inondée de bling d’oreille OTT qui grattera également la démangeaison en 2021. Pour plus pour votre argent, ASOS et H&M sont inondés d’options, tandis qu’au haut de gamme de la gamme de prix se trouvent la collection d’offres grandes et audacieuses de Saint Laurent. Nous avons les yeux étoilés pour ses clips en cristal étoilé.

Fabuleuses plumes

(

Marques’Almedia automne / hiver 2020

/ IMAXTree)

Ce réveillon du Nouvel An, double duvet sur des plumes. Vu partout de Marine Serre et Givenchy à Lanvin et Ellery pendant les semaines de la mode automne / hiver, un embellissement de plumes est l’équivalent vestimentaire des mains du jazz.

Partywear pro The Attico est la marque à connaître pour ses finitions de plumes grandes et audacieuses. Sa ceinture ornée de plumes fera de vous la belle du bal (virtuel), tandis que le pantalon Apollo orné de plumes et de léopard de la marque londonienne Kitri ferait grignoter Kat Slater, la vaillante et amante léopard d’Eastender. Et même si vous n’allez peut-être pas très loin dans la nuit, le défilé automne / hiver 2020 sur le thème Euphoria de Marques’Almeida a produit une série de pochettes en plumes délicieusement moelleuses qui sont tout simplement trop mignonnes pour dire non. Peut-être un cadeau pour vous-même pour être arrivé à la fin de l’année?

Haute bonneterie

(

Chanel automne / hiver 2020

/ IMAXTree)

Il est temps de laisser parler vos jambes ce NYE avec une paire de collants tendance. Les vêtements à logo ont grimpé en haut de l’échelle (geddit?) Après le défilé Chanel en octobre, lorsque la célèbre maison de couture française a envoyé des paires de collants estampés double C sur le podium. Depuis septembre, la plateforme de mode mondiale Lyst a noté que les recherches de collants de créateurs ont en fait augmenté de 88%.

Où trouver le vôtre? Les itérations monogrammées de Gucci et Fendi font partie des paires les plus recherchées et doivent être portées accompagnées d’un ourlet vertigineux. Mettez vos épinglettes à l’avant et au centre de cette soirée Zoom!

Un filet de citron vert

(

Bottega Veneta automne / hiver 2020

/ iMAXTree)

Ce n’est plus seulement un accompagnement à votre G&T, le citron vert est également le moyen d’ajouter une touche plus piquante à votre garde-robe de fête. Si canaliser la teinte de la tête aux pieds à la Bottega Veneta est un peu trop aigre pour vous, optez pour un flash peekaboo pour injecter une dose de citron vert piquant dans votre tenue NYE.

L’une des plus belles exportations de mode du Danemark, Saks Potts, est responsable des pièces de citron vert étincelantes préférées de l’ensemble de mode (nous avons les yeux rivés sur le pantalon Lissi Shimmer), qui sera tout aussi belle en février lorsqu’elle sera associée à un blanc surdimensionné. chemise. Ailleurs, la marque de sacs approuvée par Kardashian, By Far, a produit une série de fourre-tout zingy lime faux croco, qui sont garantis pour pimenter un peu les choses, tandis que la collaboration de Commes des Garçons avec Converse comprend également une paire de fera l’affaire si vous choisissez d’éviter les pantoufles la nuit.