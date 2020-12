Faites fondre Sebastián Yatra à ses fans, pose naturellement Ils en redemandent! | AP

Le chanteur Sebastian Yatra a une fois de plus ravi ses millions de fans, cependant, cette fois, il a décidé d’élever sa publication un peu plus haut et de se faire passer pour Dieu l’a mis au monde, en perdant tous ses vêtements.

Il semblerait que ce Noël, le célèbre chanteur ait voulu faire avancer le cadeau à ses fans avec une photographie audacieuse.

Nul doute que le célèbre chanteur colombien Sebastián Yatra a captivé des millions de personnes pour ses grandes performances musicales et aussi récemment pour partager une photographie où il est complètement découvert.

C’est vrai, le célèbre chanteur a partagé une publication sur son compte Instagram officiel où il apparaît, dans la salle de bain et sans aucun vêtement, pas même des sous-vêtements.

A cette occasion, le Colombien n’a donné aucun détail sur la publication qui, comme prévu, est rapidement devenue une tendance, en fait, il n’a partagé que deux emojis et son emplacement à Miami, en Floride.

Cette photo a été partagée il y a cinq jours et compte jusqu’à présent plus d’un million de likes et des centaines de réactions de ses fans qui lui ont même demandé d’en enseigner davantage.

Et c’est que les utilisateurs du célèbre réseau social d’Instagram ont demandé à l’artiste de prendre une photo plus complète à laquelle il n’a pas répondu et n’a laissé que l’image complète à l’imagination des fans.

CETTE PHOTO M’A CAUSÉ 10 INFARCTIONS “,” Savez-vous pourquoi Los Angeles est en colère contre moi? Parce qu’au lieu de rêver d’eux, je rêve de toi “,” Los Angeles del cielo me fait voler “,” Et si on mange des tacos, puis on t’embrasse? “,” Tu es comme Paco, paco-Merte bisous », étaient certains des commentaires.

Ainsi, grâce à la publication récente, nous pouvons voir que Sebastian Yatra Après l’éventualité de santé, il n’a pas abandonné les routines d’exercice, car son abdomen et ses bras sont extrêmement marqués.

Cliquez ici pour la photographie enflammée de Sebastian Yatra.

Il faut rappeler que l’interprète de “Ideal Girl” compte actuellement plus de 25 millions de followers sur son compte Instagram officiel.

D’un autre côté, Yatra a récemment sorti la chanson dans laquelle il collabore avec la chanteuse catalane Aitana et sa version acoustique de “Corazón sin vida” qui a été un succès et quelques jours après sa publication a plus de 23 millions de reproductions dans le célèbre Plateforme YouTube.

C’est ainsi que le musicien a mis le feu aux réseaux sociaux avec la photographie qui était au bord de la censure, puisque seuls quelques centimètres de plus suffisaient à montrer ses nobles parties.

Yatra, grâce à son incroyable talent, est devenu ces dernières années l’un des artistes les plus populaires du monde hispanophone, sa musique est passée de sa ville natale de Medellín aux endroits les plus reculés du monde.

L’une des rumeurs les plus récentes dans lesquelles Sebastián Yatra a été impliqué est qu’il a déjà un nouvel amour, et bien que beaucoup pensaient que c’était la belle mexicaine Danna Paola, il y a ceux qui prétendent qu’il est quelqu’un d’autre.

Récemment, selon le portail “Pour vous”, c’est un journaliste d’origine argentine qui prétend être arrivé à la conclusion qui est vraiment la nouvelle petite amie du Colombien Sebastián Yatra, qui semble également être une amie de Lele Pons.

Selon le journaliste “Juariu” affirme que le chanteur sort actuellement avec un autre mannequin nommé Anaili Abreu, ceci parce que les deux ont commencé à se suivre pendant une courte période sur les réseaux sociaux et aussi le mannequin a été vu dans la maison de Sebastian Yatra.

