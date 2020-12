Faith Hill est retournée dans les archives pour commémorer l’anniversaire de sa fille. Dimanche, Audrey, la fille de son mari Tim McGraw, a célébré son 19e anniversaire. En honorant sa fille le jour de son grand jour, la chanteuse a partagé un clip de son chant sur le canapé alors qu’elle était âgée de cinq ans, pour le plus grand plaisir de ses abonnés Instagram. Audrey a même transféré la vidéo sur son histoire Instagram, ajoutant la légende “Wild Child” pour accompagner la publication.

«Difficile de croire que notre petite fille, Audrey, a 19 ans aujourd’hui», a écrit Hill. “Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo à l’âge tendre de 5 ans, une cheville cassée n’a pas pu empêcher cette enfant de sa vraie passion.” Les téléspectateurs ont eu la chance de voir le jeune enfant émettre une mélodie de Across the Universe. Le film, sorti en 2007 et centré sur la musique des Beatles. Hill a mentionné qu’Audrey était obsédée par le film en grandissant, suggérant qu’elle l’avait regardé 100 fois et peut-être même plus. Sur sa propre page Instagram, Audrey a partagé divers extraits du film au cours des dernières années.

Après avoir expliqué tout ce qui se passait dans le clip, la chanteuse country est revenue dans le temps pour raconter comment sa fille est née huit semaines plus tôt: «Nous savions tous dès son arrivée qu’elle était prête à conquérir le monde. ” Hill et McGraw ont trois filles après s’être mariés en 1996. L’aînée des trois est Gracie, 23 ans, et Maggie, 22 ans. Audrey est la plus jeune du groupe.

Alors que la saison des fêtes bat son plein, McGraw a mené une interview avec son label, Big Machine, pour discuter de ses projets En ce qui concerne la façon dont ils ont passé Thanksgiving, le chanteur de «Highway Don’t Care» a déclaré qu’il laissait sa femme prendre les rênes le grand jour bien qu’il admette qu’il a un talent pour la cuisine. Il a dit qu’elle faisait tous les articles traditionnels comme la dinde et la farce, mais que la table devait toujours avoir du pain de maïs et des pois, aussi. McGraw a beaucoup à être reconnaissant pour cette année, y compris la sortie de son 15e album studio en août. Son album «Here on Earth» comprenait le single «I Called Mama» qui a été un grand succès à la radio. C’était son premier nouvel album depuis 2017, sa plus longue pause entre les disques en près d’une décennie.