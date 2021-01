Faucon et le soldat de l’hiver, l’une des nombreuses séries du Univers cinématographique Marvel qui sortira en 2021 exclusivement sur Disney Plus, aura l’un des membres fondateurs des Young Avengers. L’acteur Elijah Richardson a rejoint le casting de la série en tant que Eli Bradley, Aussi connu comme Patriote.

Loin d’être une rumeur, elle est déjà répertoriée dans IMDb. Bradley est le chef de la Jeunes Avengers dans les bandes dessinées. Bien que les profils Web puissent être modifiés de manière anonyme, des rumeurs selon lesquelles le personnage et sa famille figureront dans la série circulent depuis des mois.

Dans les bandes dessinées, le grand-père d’Eli Bradley, Josiah Bradley, a également reçu le super sérum et fait de Capitaine Amérique avant que Steve Rogers. Plus tard, Eli est recruté par Iron Lad pour former l’équipe du Jeunes Avengers et battre Kang.

Pour former son personnage de super-héros, Eli récupère le costume de son grand-père et commence à prendre une hormone mutante. Devient Patriote. Au cours d’une bataille, il reçoit une transfusion sanguine de son grand-père et acquiert ses propres super pouvoirs.

Les nouveaux Young Avengers dans l’univers cinématographique Marvel

Une autre rumeur indique Carl Lumby (Alias, Men of Honor) en tant qu’acteur qui jouera Josiah Bradley. Outre Elijah Richardson, d’autres membres de la Jeunes Avengers apparaissent dans d’autres séries et films Marvel en 2021 et 2022. Hailee Steinfeld comme Kate évêque dans la série Hawkeye, Kathryn Newton être Cassie Lang dans Ant-Man 3. Lang, du moins dans les bandes dessinées, devient Stature.

Faucon et le soldat de l’hiver est une série centrée à la fois sur les personnages et sur l’histoire de la manière dont ils prennent le témoignage du Capitaine Amérique après les événements de Avengers: Endgame. Il sera présenté exclusivement sur Disney Plus en 2021.