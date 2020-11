L’arrière des Falcons d’Atlanta Keith Smith est un très grand fan de Chipotle. Sur le podcast Endless Huddle, Smith a parlé de son amour pour le restaurant et a déclaré qu’il y allait tous les jours. Il a également admis avoir mangé à Chipotle cinq fois par jour et commande la même chose à chaque fois qu’il y va.

“Vous ne le croirez probablement pas, mais la plupart des gens qui me connaissent savent que c’est légitime”, a déclaré Smith. “En fait, je mange Chipotle environ quatre ou cinq fois par jour. Comme si ce n’est pas une blague. Comme quatre ou cinq fois un le jour où j’ai eu mon bol. Même chose à chaque fois … Je prends du poulet et puis je reçois le côté du riz et ensuite un côté des haricots. ” Smith parlait de Chipotle alors qu’on lui posait des questions sur son alimentation. Cependant, ce n’est pas la première fois que l’arrière des Falcons exprime publiquement son amour pour du poulet et du riz dans un bol. CBS Sports a également noté qu’il avait montré son amour pour Chipotle en 2017.

Quel est le secret alimentaire de @ K_SMITH31? @ChipotleTweets toute la journée tous les jours🌯🌮 Diffusez et téléchargez l’épisode 7 avec @AtlantaFalcons Fullback #KeithSmith maintenant: https://t.co/Zm4LjxTiDu pic.twitter.com/3k1kSWFLl3 – Podcast Endless Hustle (@Endless__Hustle) 5 novembre 2020

“Bonne Saint Valentin de ma part et de moi”, a écrit Smith dans un post Instagram en tenant un bol de burrito. «Babygirl est ici à mes côtés depuis 7 ans maintenant. Je t’aime tellement et j’apprécie tout ce que tu as fait pour moi. Si tu me connais tu connais mon autre moitié. Tu as accueilli ma fille comme si elle était la tienne , l’a gardée nourrie. À travers toute la douleur et le mal que nous avons dû endurer avec tous ces RUMEURS «ecoli». RIEN ne peut nous briser RIEN. J’attends avec impatience les années de bonheur à venir. “

Smith, 28 ans, est dans la NFL depuis 2014. Il a signé avec les Cowboys de Dallas en tant qu’agent libre non repêché en 2014 et a passé quatre saisons de temps en temps avec l’équipe. Smith a ensuite rejoint les Oakland Raiders (maintenant Las Vegas Raiders) en 2018 et y était pendant une saison. Juste avant le début de la saison 2019, Smith a signé avec les Falcons d’Atlanta et a disputé les 16 matchs. Il a terminé la saison 2019 avec une prise pour 13 verges et cinq courses pour huit verges. Cette année, Smith est le sixième arrière le mieux noté de la ligue, selon Pro Football Focus. En neuf matchs, Smith a enregistré quatre réceptions pour 11 verges et trois courses pour quatre verges.