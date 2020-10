Fallas au milieu d’une histoire d’amour, Celia Lora raconte son expérience sur MTV | INSTAGRAM

La célèbre fille d’Alex Lora del Tri, Celia Lora, produit déjà son programme depuis plusieurs semaines MTV le bureau d’amour avec Celia Lora dans lequel elle joue toujours des chansons très intenses que ses fans apprécient car la plupart sont pour adultes.

A cette occasion la célèbre Celia Lora a joué une chanson devenue très drôle, car il s’agit d’échecs au milieu d’une histoire d’amour (ou échecs). Nous vous recommandons de regarder l’épisode mais si vous aimez un résumé de ce qui s’est passé, nous vous apportons les informations résumées.

La vidéo commence avec Celia présentant le spectacle et s’assurant que tous les actes d’amour ne réussissent pas, tout n’est pas rose et tout ne se passe pas comme prévu.

Celia assure qu’elle a été extrêmement déçue, elle se réfère aux surprises qu’elle a eues en voyant la taille des gens avec qui elle a été, ce qui lui a causé pas mal de grâce devant les caméras.

Le premier à envoyer une expérience voulait raconter la chanson dans laquelle il a rencontré une danseuse exotique colombienne et qu’au moment où il était avec elle, il ne pouvait pas exécuter l’acte et est parti et était super triste.

Ne connaissant pas l’âge de son fan, elle a commencé à se demander quel serait le meilleur âge pour ingérer une substance pour l’aider dans cette affaire, car selon elle, à un moment donné, cela ne pouvait pas être une si mauvaise option d’en prendre une, en lui disant que rien ne se passe. puisque la danseuse pouvait encore être là et la chercher à nouveau, étaient ses recommandations.

L’utilisateur suivant a commenté qu’à une occasion, la personne qu’il aimait le plus avait enlevé son soutien-gorge et que ce n’était rien à quoi il s’attendait, ce à quoi la jeune femme a recommandé que quelqu’un comme elle soit trouvé, avec les choses à leur place (libère le rire).

Le fan suivant commente qu’un garçon lui a dit qu’après la réunion, il ne pourrait plus marcher, cependant, à l’heure de l’heure, il ne pouvait même rien y faire, ce que le mannequin considère comme une mauvaise expérience et que jamais cela lui est arrivé, faisant en sorte que ceux qui se vantent le plus soient probablement les moins capables.

Celui qui a suivi commente qu’il a des problèmes en essayant d’atteindre l’apogée, car selon lui il essaie et essaie, sans réussir, de blâmer un peu l’alcool. Pour cela, Celia révèle ensuite plus tard qu’elle parvient toujours à faire arriver ses partenaires de l’acte sans problème, même s’ils sont très ivres, puis recommande à l’utilisateur d’arrêter de boire.

L’anecdote suivante faisait référence à un gaz inopportun, quelque chose qui était sûrement très difficile pour le couple à surmonter, quelque chose qui pourrait vraiment être un travail de thérapie, car il ne devrait pas être si facile d’arrêter de raconter cet événement plus tard.

Presque à la fin de l’épisode, Celia assure que la pire combinaison serait le petit et qu’à part cela ne fonctionne pas, alors ce que vous devez faire est de chercher quelqu’un d’autre, car c’est l’une de ses solutions les plus fréquentes pour être si détaché.

Le dernier conseil est de continuer à expérimenter et à rencontrer des gens pour qu’ils aient beaucoup d’expériences amusantes et amusantes dans cette activité que Lora aime beaucoup et que grâce à tout ce qui lui est arrivé, elle a évité ces derniers temps.