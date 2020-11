Sam Elliott rejoint officiellement le casting de Family Guy dimanche soir, et les fans peuvent maintenant voir leur premier regard sur son nouveau personnage en action. Elliott a été choisi comme nouveau maire de Quahog, après le décès d’Adam West. À première vue, la série s’appuiera fortement sur le personnage de cow-boy d’Elliott.

Elliott joue un personnage nommé “Wild West” – un cousin éloigné d’Adam West, qui était canoniquement le major de Quahog, Rhode Island dans la série. En préparation de son introduction, Fox a publié deux clips du personnage cette semaine: l’un où Peter essaie de le convaincre de prendre la relève en tant que maire, et l’autre où il rencontre Meg pour la première fois. Les deux se moquent d’Elliott pour sa réputation de cow-boy stéréotypée et sa moustache distinctive.

À première vue, le personnage d’Elliott est un analogue pas si subtil de la vraie vie d’Elliott, comme Peter l’appelle «un cow-boy légendaire et porte-parole de tout ce qui est viril». Il fait référence à avoir fait des publicités de camions et crie également Duluth. Peter le trouve dans un ranch où il élève apparemment des moustaches externes comme animaux de compagnie.

Dans le deuxième clip, le nouveau personnage d’Elliott est dans la maison Griffin, il ne fait donc aucun doute qu’il accepte le poste de maire relativement rapidement. L’émission semble également mettre en place “Wild West” comme un repoussoir au ténor paniqué de la comédie d’actualité aujourd’hui, car Peter lui dit qu’il est “la personne parfaite pour nous guider à travers les cinq dernières années de l’existence des États-Unis.”

Le premier épisode d’Elliott de Family Guy débute le dimanche 22 novembre à 21h30 HE sur Fox. Cela survient plus d’un an après l’épisode où la série a reconnu le décès d’Adam West, avec un épisode dédié au décès de son homologue de dessin animé. West avait enregistré plusieurs épisodes avant sa mort en 2017, il a donc continué à jouer dans la série jusqu’en 2018. Enfin, la finale de la saison 17 a abordé la perte de front.

Quahog est maintenant sans maire depuis une saison complète, et l’introduction d’Elliott devrait donner un coup de fouet à la série. Plus tôt cette année, le producteur exécutif Richard Appel a déclaré à Entertainment Weekly: “Dès sa première ligne, nous savions que cela allait être une dose d’adrénaline pour la série. Et tout le monde l’a senti – les animateurs, les scénaristes, les cadres table lue. Depuis lors, chaque [time] que nous cassons de nouvelles histoires, c’est: «Comment pourrions-nous amener Sam Elliott dans celle-ci? C’est toujours un très bon signe que vous avez fait une bonne chose pour la série. “

Family Guy est diffusé dans un nouveau créneau horaire cette saison à 21h30 HE sur Fox. Le personnage d’Elliott sera présenté ce week-end.