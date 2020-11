Fans de Dry, Celia Lora partage les messages impressionnants qu’elle reçoit | INSTAGRAM

Une fois de plus, la belle mannequin mexicaine, Celia Lora, a démontré ses talents d’animatrice en présentant sa section désormais habituelle “La Esquina del Ch @ queto” une série de vidéos où elle se consacre à parler avec une amie tout en lisant les messages qu’elle reçoit sur son réseau social Instagram.

Et vous vous demandez pourquoi il commence à lire des commentaires pour une vidéo? Eh bien, nous vous l’expliquons. A cette occasion, Celia nous a révélé que l’idée était née alors qu’elle était avec un nouvel ami qu’elle s’était fait, qui lui avait été présenté par Karime, sa compagne de Rive d’Acapulco et avec qui il passe maintenant beaucoup de temps grâce au fait d’être son voisin.

En ces temps avec le situation mondiale Ce n’est pas si facile de sortir et de vivre avec beaucoup de monde alors Celia a préféré commencer à voir ce jeune homme, qui s’appelle Mickey et qui peut être considéré comme une personne formidable et un très bon ami de la jeune femme mexicaine.

Cela pourrait aussi vous intéresser: 3 dormaient ensemble, Celia Lora et son expérience avec des familles insupportables

Déjà dans la vidéo, ils nous expliquent que Mickey était en charge de nommer la section et que c’est très drôle, car ils le font tous les jours hors caméra, étant l’un de leurs divertissements les plus intéressants et curieux, bien que pour Celia à plusieurs reprises c’est dégoûtant, la plupart du temps.

C’est alors que le aveux et les messages des fans impressionnants qui, si vous ne l’avez pas lu, vous feront sûrement rire, car ils sont vraiment très créatifs et vont toujours trop loin, mais l’aident à créer ce type de divertissement.

Le premier message reflète déjà la quantité et la qualité des messages qu’il reçoit, il s’agit d’un utilisateur qui lui a demandé de «mettre un de ses gaz sur son visage» et il n’y a aucun moyen de l’expliquer en d’autres termes puisque c’était justement ce que vous avez demandé.

La conclusion que les animateurs du programme Celia Lora et Mickey ont est que les fans sont probablement tellement désespérés qu’ils disent “quoi qu’il en soit, peu importe, je veux juste passer du temps avec Celia”.

D’autres utilisateurs veulent même manger “les déchets de Celia”, quelque chose qui semble vraiment trop impressionnant, car ce sont des demandes vraiment dégoûtantes qu’il n’imaginait pas que Quelqu’un puisse faire, en fait il a révélé qu’ils sont l’un des messages qu’ils envoient le plus et que souvent il s’agit d’hommes mariés et même d’enfants, bien que les femmes envoient également leurs demandes.

Celia Lora est en fait internationale car elle reçoit des messages de fans du monde entier, certains parlant en anglais, même l’un d’entre eux a décidé de mettre son nom de famille à côté de son nom pour qu’elle se rende compte à quoi cela ressemblerait si elle voulait être avec lui. , ils ne perdent pas de temps.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Un autre des fans, qui était d’ailleurs mineur, demande à Celia de l’aider à quitter son pays, qu’il aimerait avoir une vie différente et qu’il le sauve s’il vous plaît, ce à quoi elle a rapidement réagi avec un elle rit et se demande si elle adopte maintenant des enfants.

Cependant, l’une des choses les plus créatives et drôles de toutes a été celle qui a donné son nom à cette note, il s’agit d’un fan qui a avoué qu ‘«il lui dédie un journal et que ce n’est pas une chanson, pour le laisser au sec ».

Certains autres font des demandes de style promotionnel, car comme nous le savons, Celia a encouragé diverses entreprises et entreprises pour se faire connaître et ainsi pouvoir améliorer leur économie, elle reçoit donc également des messages de nombreux entrepreneurs du monde entier qui veulent s’entraider. avec elle pour une aide financière.

Ils vous demandent également directement de l’argent et des montants exorbitants, il semble donc qu’ils n’ont pas honte de poser ce type de questions et presque de demandes.

Enfin, nous vous recommandons d’être à l’affût de Show News pour ne manquer aucun détail ou actualité sur Celia Lora et ses contenus audacieux, ainsi que de regarder la vidéo complète de Celia depuis qu’elle est devenue une assez bonne youtubeuse et fait un excellent pass un moment à tous ceux qui l’apprécient.