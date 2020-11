“Fantastic Animals” prend des mesures contre Johnny Depp, merci Amber Heard | INSTAGRAM

Après une longue et épuisante bataille juridique entre Johnny Depp contre son ex-femme l’actrice Amber Heard et le célèbre journal britannique pour diffamation, l’affaire méthodique a finalement été résolue, ce qui, malheureusement, n’a pas favorisé l’interprète aux multiples facettes car, malgré après avoir démontré que son partenaire de l’époque l’avait également agressé physiquement à plus d’une occasion, les conséquences de cette décision pourraient aller encore plus loin, car apparemment Johnny Depp pourrait être coupé du casting de “Fantastic Beast 3”.

Et, est-ce que, comme il est bien connu dans le monde entier, les problèmes juridiques de Johnny Depp ont été assez importants et même pour nous, quelque peu épuisants, surtout maintenant que nous savons que Disney ne veut pas qu’il reprenne son rôle de Jack Sparrow pour un autre film «Pirates des Caraïbes», même si son absence pourrait être la fin de la franchise.

En plus de l’autre question, alors, on sait également qu’on ne savait pas quelles répercussions cela aurait sur son rôle de magicien. «Grindelwald» dans le troisième opus de “Fantastic Beast”, un sujet qui a finalement été discuté devant le public, cependant, apparemment ce ne sera pas très flatteur pour l’acteur polyvalent.

Enfin, l’attente avant l’attente est terminée, car hier il a été annoncé que l’acteur avait perdu le procès pour diffamation, ce qui semble être un coup dur tant pour sa carrière que pour sa vie personnelle, depuis des sources proches La production a révélé que Johnny Depp pourrait être coupé de la distribution du prochain film de la série de divertissement “Fantastic Beast”.

Tout semble indiquer que les scènes de l’acteur seront coupées dans ce troisième opus, après la résolution de l’affaire, car apparemment, la société de production du film ne veut pas donner plus de renommée ou de temps à la caméra à un acteur dénoncé d’agression contre son puis épouse, comme à l’époque pour la franchise “Pirates des Caraïbes”.

En revanche, dans le cas d’Amber Heard, il semble que le procès n’a pas du tout affecté sa carrière, puisque, malgré le fait que de nombreux fans aient demandé à être retirés du deuxième volet de “Aquaman”, Warner et DC ont ignoré la demande et filme actuellement des scènes supplémentaires pour “Zack Snyder’s Justice League” dans le rôle de Mera, ce qui a sûrement exaspéré de nombreux fans, car, comme nous l’avons déjà mentionné, il existe des preuves solides des agressions qui elle a fait l’acteur, donc tout le monde pensait que ce serait Amber qui perdrait le procès médiatique.

Bien que le tribunal ait enregistré des preuves de 12 occasions au cours desquelles Deep a attaqué le mannequin et l’actrice, voici les déclarations finales: “Les accusés ont montré que ce qu’ils ont publié, au sens où leurs paroles ont ce que je comprends, substantiellement vrai », a déclaré le juge londonien Andrew Nicol, annonçant son verdict dans cette affaire hautement médiatisée, et après trois semaines d’audition de témoignages comprenant des histoires sur la toxicomanie, des excréments dans le lit conjugal, une infidélité présumée et un doigt coupé. avec une bouteille lors d’un violent combat.

C’est en mai 2016, après 15 mois de mariage, que le scandale a éclaté lorsqu’Amber Heard a demandé le divorce en dénonçant Depp pour violences conjugales, demandant même une ordonnance restrictive devant un tribunal de Los Angeles, la cause: “Des différences irréconciliables” et «Des années de violence physique et psychologique», c’est ce que l’actrice a découvert et répété qu’elle craignait pour sa vie; Il a fourni des photographies de son visage meurtri et a évoqué la longue et ancienne histoire d’abus de drogues et d’alcool par l’interprète.