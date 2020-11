Dans les jours qui ont suivi l’annonce que Johnny Depp se retirerait du rôle de Grindelwald dans les films Fantastic Beasts, il y a eu énormément de spéculations sur qui viendrait le remplacer. Avec le prochain film, temporairement intitulé Fantastic Beasts 3, actuellement en production, nous savions que nous aurions une réponse rapidement, et les fans ont rapidement rejeté des noms comme Colin Farrell (qui a joué un déguisement de Grindelwald dans le premier film) et Ewan McGregor. Maintenant, cependant, il semble que la production ait fait son choix, car un nouveau rapport indique que Mads Mikkelson est le premier choix pour le rôle et est maintenant en négociations.

Cette nouvelle nous vient de Deadline, et si l’acteur danois signe sur la ligne pointillée, cela élargira encore sa crédibilité de geek – dont il a beaucoup. Mads Mikkelson a d’abord attiré l’attention du public mondial en jouant le méchant Le Chiffre dans le redémarrage de James Bond Casino Royale, et au cours des 15 années qui ont suivi, il a fait partie de grandes franchises comme Star Wars (avec un rôle clé dans Rogue One: A Star Wars Story ), l’univers cinématographique Marvel (où il était le principal antagoniste de Doctor Strange) et le monde horrible d’Hannibal Lecter (ayant joué le rôle principal dans la série culte NBC). On a l’impression que ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne se fasse tirer dessus dans le monde magique de Harry Potter, et maintenant il semble que le rôle de Gellert Grindelwald soit à lui.

