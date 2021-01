g

La semaine 19 de la saison de Fantasy Premier League est arrivée – et une double semaine de match pour un certain nombre d’équipes signifie beaucoup de grandes décisions pour les managers de la FPL.

Les goûts de Manchester United, Liverpool, Manchester City et Chelsea ont tous deux matches dans la semaine de match 19, tandis que West Ham a deux matches alléchants à domicile.

Cela semble être la semaine idéale pour jouer votre coup gratuit – mais si vous êtes déjà parti tôt ou si vous le gardez pour plus tard dans la saison, cela vaut peut-être la peine de dépenser quelques points pour attirer des joueurs qui auront la chance de le faire. marquer des points sérieux au cours des 180 prochaines minutes de football pour leurs clubs.

Avec la date limite FPL à 11h GMT le samedi 16 janvier, voici quelques-uns des acteurs clés que vous devriez considérer pour votre équipe…

Le talisman de Manchester City est rarement reposé par rapport à ses coéquipiers et a deux matchs à domicile invitants contre Crystal Palace et Aston Villa pour récolter les points.

Le jeune City a inscrit des scores de 14 et 11 points lors de ses deux derniers matchs. Pep Guardiola exaspère de nombreux managers de la FPL en coupant et en changeant son équipe, mais Foden devrait commencer au moins un de ces matchs.

L’arrière gauche de West Ham a un prix avantageux, et – sur le papier du moins – les Hammers affrontent Burnley et West Brom à domicile en succession rapide. S’ils peuvent garder quelques draps propres et que Cresswell obtient de bons centres, vous pourriez envisager un rendement élevé à deux chiffres.

La signature estivale a 77 points ce trimestre – un excellent retour pour son prix, et a un excellent moteur donc devrait jouer les deux matchs pour les Hammers. Compte tenu des adversaires, Soucek devrait avoir des chances de marquer dans les deux matchs.

L’arrière gauche de Chelsea est du côté cher compte tenu des récents combats des Blues, mais sa menace offensive – associée au potentiel d’une feuille blanche ou deux contre Fulham et Leicester – signifie que l’international anglais pourrait avoir un score énorme.

Le talisman de Manchester United est au cœur du jeu des Red Devils et revient rarement sans but ni aide. La double semaine de match de United est à méditer – ils font face à un voyage difficile à Liverpool, tandis que Fernandes est à une réservation loin d’une suspension. Cela signifie que les Portugais pourraient finir par afficher un mauvais retour s’ils s’écrasent et brûlent à Anfield … mais un voyage à Fulham suit, il est donc difficile de le laisser de côté.

Liverpool est quelque peu négligé pour le moment, mais les hommes de Klopp devraient être prêts pour la visite de United. Les champions sont sans victoire en trois matches de championnat, mais ils ont la qualité de voir les Red Devils et ensuite accueillir Burnley. Mo Salah est hors de forme, mais n’importe lequel de Salah, Mane ou Roberto Firmino pourrait facilement afficher un énorme retour au cours des 180 prochaines minutes.

Leicester City vaque tranquillement à ses affaires ce trimestre et pourrait bien être en tête du classement si les résultats se poursuivent au cours de cette semaine de match. Les Foxes accueillent Southampton et Chelsea – deux matchs qui pourraient se dérouler dans les deux sens, en toute justice, mais Leicester a remporté 10 pénalités cette saison, et Vardy est leur homme du moment. Cela pourrait être une grosse semaine de match pour Leicester – et pour les propriétaires de Vardy FPL.