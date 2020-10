Fantomatique! Lizbeth Rodríguez a montré son côté sombre | Instagram

Lizbeth Rodriguez probablement effrayé certains abonnés en raison de photos terrifiantes qu’il a partagées sur son compte Instagram, il y a quelques jours, il a publié un costume dans lequel il portait un maquillage incroyable aujourd’hui, on peut voir la tenue complète en deux clichés de la même publication.

La youtubeuse et animatrice partage des tenues effrayantes où sa silhouette s’exhibe et effraie le public avec ses costumes et son maquillage fantomatiques, dignes de plusieurs séances. photographique, d’ailleurs elle est fascinée.

Dans l’image qu’elle se fait appeler “La Reine Blanche”, elle porte une tenue plutôt intéressante, une perruque qui rappelle immédiatement la Renaissance, elle est haute avec quelques boucles et dans un ton complètement blanc comme ils portaient à cette époque.

Malgré le fait que Lizbeth Rodríguez soit blanche, elle porte un look encore plus pâle que son teint, elle porte une robe longue, cela semble être fait de velours à manches longues et au bas de la robe elle-même elle porte de la dentelle transparente, elle est accompagnée En plus d’un collier impressionnant, il est un peu ostentatoire mais pour la tenue, il se combine parfaitement, bien qu’il ait des manches, il semble être sans bretelles.

Ce qui attire le plus l’attention de la jeune célébrité, ce sont les pupilles, elles montrent leurs yeux blancs qui mettent encore plus en valeur le maquillage sombre qu’elle porte.

La belle Lizbeth Rodriguez Elle trouve toujours un moyen de garder ses fans à l’écoute. Dans cette publication, elle a partagé une dynamique dans laquelle il faut commenter lettre par lettre sur «White Queen», prendre une capture d’écran et lui l’envoyer pour qu’elle puisse suivre votre compte Instagram.

Plusieurs internautes ont partagé leurs opinions dans la zone de commentaires, faisant principalement référence à son apparence impressionnante.

Quelle magnifique photo et j’adore vraiment comment tu es sorti “,” Si tu fais peur petite main “,” T’aimer c’est petit “,” Chance dans le rituel “,” belle je t’aime “, étaient quelques-uns des commentaires qu’il a reçus dans sa publication.

Dans quelques jours le traditionnel Halloween sera célébré le 31 octobre, bien que cette coutume soit originaire des États-Unis au Mexique un peu de ces traditions américaines a également été adoptée, il est donc habituel d’organiser des fêtes costumées et que les enfants demandent des bonbons!

Certaines célébrités aussi Lizbeth Rodriguez Ils ont consacré des jours avant cette célébration à partager des photos, précisément pour commémorer cette journée, et il est intéressant et agréable de s’habiller au moins une fois par an et de ne pas se sentir aussi étrange qu’à n’importe quelle autre date de l’année.

Nous espérons que les jours suivants, elle partagera plus de photos de cette intéressante séance photo que le youtubeur a décidé de prendre, ce sera sûrement tout aussi impressionnant non seulement pour le costume et le maquillage mais aussi pour l’atmosphère et le paysage où il se trouve.

Le sujet que vous abordez Lizbeth Rodriguez Dans sa photographie c’est assez intéressant, car aujourd’hui elle participe à l’émission de téléréalité “Barak l’expérience” accompagnée de cinq autres influenceurs du Mexique, pendant 10 jours, ils feront des activités liées à tout ce qui est ésotérique, jeux paranormaux et autres, la télé-réalité nous montre une autre facette de la médaille, en plus que tout est enregistré car les caméras sont là 24 heures sur 24, pour pouvoir y accéder, vous devez payer un billet et y avoir accès.

Cependant, chacun des participants partage à certaines occasions des publications de son expérience en cabine, sûrement avec cette technique plusieurs de leurs adeptes ont été encouragés à acquérir un accès pour pouvoir voir les activités de jour comme de nuit et surtout les activités qui doit effectuer quotidiennement.

