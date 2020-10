La saga Fast & Furious se terminera enfin après son 11e épisode, Deadline and Variety report – qui, si vous comptez, est un film de plus que ce à quoi nous nous attendions jusqu’à présent. Justin Lin, qui a réalisé cinq des huit derniers films F&F, devrait également diriger les deux derniers.

Bien sûr, ils allaient faire un autre film. Contrairement à Chaim et Julia, je ne sais peut-être presque rien sur l’intrigue ou les personnages de Fast., Mais je connais le spectacle – et il n’y avait aucun moyen d’enfer une franchise à succès au box-office de plus de 5 milliards de dollars, une série dont chaque épisode tente de sauter le requin de la manière la plus spectaculaire possible, et une série qui consiste littéralement à régler les voitures au maximum, n’allait pas le faire passer à 11.

Aussi, cet argent. L’argent est une grande raison.

Il y a un fan Spinal Tap né chaque minute

Le fait que la série se termine ou non à 11 dépendra probablement du nombre de théâtres qui continueront d’exister. Regal et Cineworld ont fermé leurs portes et AMC est à court de liquidités. F9 avait déjà été retardé jusqu’en avril 2021 en raison de la pandémie, et on ne sait pas encore quand un F10 ou un F11 ferait ses débuts. Mais il est utile que Fast & Furious soit un phénomène culturel mondial, pas seulement centré sur les États-Unis, Variety soulignant que moins d’un quart des totaux au box-office de Hobbs & Shaw provenaient des États-Unis.

Si F9 fait bien, ils penseront sans aucun doute à un F12 – ou du moins à des retombées supplémentaires. (Il y en a déjà deux en développement.) Je dois être d’accord avec l’analyste au box-office Jeff Bock: