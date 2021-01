UNE

Un fan de Pokemon Go a été condamné à une amende de 200 £ pour avoir parcouru 14 miles pour chasser les créatures virtuelles, après que la police a décidé que vouloir les attraper tous n’était pas une excuse raisonnable pour quitter sa région.

Il a été condamné à une amende de 200 £ pour «avoir enfreint l’obligation de ne pas quitter ou de ne pas être à l’extérieur de l’endroit où ils vivent sans excuse raisonnable».

“Chacun a un rôle à jouer pour faire en sorte qu’il ralentisse la propagation du virus”, a déclaré une porte-parole de la police.

“Nous souhaitons rappeler aux gens qu’ils ne doivent pas quitter leur domicile ni être à l’extérieur de leur domicile à moins d’avoir une excuse raisonnable.”

Lors de sa sortie en 2016, Pokemon Go a été félicité pour avoir défié le stéréotype du joueur vidéo sédentaire, récompensant les joueurs pour avoir quitté leurs maisons pour traquer tous les Pokémon.

Mais certains services de police ont averti que les joueurs se mettaient eux-mêmes et d’autres en danger après avoir été distraits par le match. Une équipe de chercheurs américains a estimé que les joueurs de Pokemon Go ont coûté jusqu’à 5,4 milliards de livres sterling aux États-Unis dans les 148 jours suivant sa sortie.

Cette semaine, dans un message Facebook désormais supprimé, la police d’Essex a semblé se moquer des joueurs adultes du jeu et les a accusés d’avoir enfreint les règles de verrouillage.

«Pendant les patrouilles, [we have had to] parler avec un certain nombre d’hommes différents, âgés de 30 ans et plus la semaine dernière, qui semblaient juger acceptable de se rendre dans certains lieux publics du quartier pour chasser les Pokémon! Oui, vous avez bien lu cela », lit-on dans le message.

Il était joint avec les conseils du conseil d’Essex sur le respect des règles de verrouillage.

Les joueurs ont accusé la police de sévir injustement et ont insisté sur le fait que Pokemon Go avait des avantages pour l’exercice.

Un joueur a commenté: «Je respecte les garçons en bleu quand ils respectent les personnes qu’ils protègent. Aucune raison de faire honte aux gens qui font de l’exercice en jouant à un jeu. J’ai 26 ans et je joue toujours au jeu. Si vous ne pouvez pas respecter tout le monde de la même manière, vous ne méritez le respect de personne.

Un commentateur sur Reddit a ajouté: “… c’est toujours de l’exercice?

«Vont-ils arrêter tous ceux qui écoutent de la musique ou discutent au téléphone pendant leur promenade? Devons-nous tous marcher dans un silence sombre, dépourvu de tout ce qui pourrait rendre une promenade glaciale en janvier un peu plus agréable?

La secrétaire à l’Intérieur Priti Patel a créé une confusion autour des règles dans son point de presse d’hier soir en disant que les «loisirs en plein air» sont autorisés de «manière restreinte et limitée» – bien qu’ils soient interdits pendant le verrouillage.

Quelques instants après avoir insisté sur le fait que les règles du coronavirus sont «en fait très simples et claires», Mme Patel s’est apparemment mal exprimée lors d’une conférence de presse à Downing Street en essayant d’expliquer que l’exercice est autorisé.

Elle a été accusée d’ajouter à la confusion alors que les dirigeants des groupes de police appelaient le gouvernement à clarifier les règles d’exercice «incroyablement vagues», qui stipulent qu’il devrait être limité à «votre région» sans fixer de distance légale.

Il y a eu un débat sur la distance que les gens sont autorisés à parcourir après que le Premier ministre Boris Johnson soit allé faire une promenade à vélo à sept miles de Downing Street tandis que deux femmes ont été incorrectement condamnées à une amende pour avoir conduit à cinq miles de leur domicile dans le Derbyshire pour se rencontrer pour une promenade.