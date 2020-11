UNE

après avoir visité deux fois le nouveau restaurant Kol organisé par Santiago Lastra, qui dirigeait le pop-up Noma à Tulum sur la péninsule du Yucatán au Mexique, j’avais une critique prête pour cette page. Ensuite, Boris Johnson s’incline à la télé samedi et les restaurants sont fermés à partir de demain pendant au moins quatre semaines. Mon récit verra un jour le jour, j’espère, et le beau visage de Santiago pourra à nouveau se briser dans un sourire.

Les restaurateurs pivotent une seconde fois – probablement avec un peu moins d’ébullition mais un peu plus d’entraînement – vers les plats à emporter et la livraison. Heureusement, j’avais déjà prévu d’essayer un repas de Bocca di Lupo At Home, un service d’un de mes restaurants préférés conçu par Jacob Kenedy et son équipe, qui se concentre ce mois-ci sur la région des Pouilles. En décembre arrive le Piémont avec sa prévision idéale d’un Noël blanc, grâce aux truffes d’Alba.

J’invite un ami qui est un petit coup de main dans la cuisine – tout comme moi. la dorade avec un sachet de sel pour la cuire. Vient d’abord la burrata – une chacune – avec une purée de fèves séchées et une salade de chicorée bouillie avec de l’huile de piment pour l’assaisonner. Peut-être plus attrayant sur une colline ensoleillée des Pouilles que lors d’une soirée humide à Londres, mais comme la vie nous apprend, nous ne sommes pas totalement aux commandes. «Les verts amers sont bons pour nous», dis-je de manière encourageante plutôt qu’amère.

Le poisson a besoin de plus que les 14 minutes conseillées dans le four et de repos, mais les fours commerciaux et domestiques sont des bêtes différentes. La croûte de sel a pénétré la chair de la manière la plus agréable. Les poivrons rouges et jaunes cuits au four avec des miettes et des câpres sont un délicieux plat d’accompagnement. Comme vous pouvez le prévoir, le dessert de la tette delle monache traduit sur le menu par «mésanges de nonne» malgré une garniture de crème pâtissière un peu plate et maigre. Une bouteille enrichissante de Masseria Li Veli 2018 Fiano a été soigneusement ajoutée, mais je ne trouve nulle part le portier de la cuisine qui se lavera…

en relation

Les livraisons de repas ont été une grâce salvatrice lors du premier verrouillage. À cette époque, j’ai écrit sur les cadeaux qui me sont venus ainsi que sur des achats dans des restaurants aussi variés que Homeslice, Quality Chop House, MEATliquor, Café Murano, Jikoni, Casa do Frango, Pizarro, Benares et plus encore. Le fait que certains programmes fonctionnent désormais dans tout le pays montre que les plats préparés auxquels le bénéficiaire participe et apporte une contribution est un service important pour lutter contre la faim, la solitude et l’ennui. Mais je considère toujours les restaurants comme un havre de paix, une maison loin de chez soi, une source continuelle de plaisir – et je veux qu’ils reviennent.