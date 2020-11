je

na bank vault à Singapour est la recette verrouillée de la combinaison précise d’épices qui entrent dans les choux au curry Old Chang Kee. Il rejoint les coffres des banques dans le sud des États-Unis gardant les secrets du Coca-Cola au centre-ville d’Atlanta, en Géorgie, et du mélange d’épices Kentucky Fried Chicken à Louisville, Kentucky.

Je me méfie autant des fameuses recettes enfermées que des «petits joyaux inconnus» et des «secrets les mieux gardés de Londres». Ce que j’aimerais savoir, c’est comment Old Chang Kee fait sa pâte fine, feuilletée et beurrée, qui parvient à paraître, ou peut-être même à être, saine.

L’histoire a commencé en 1956 dans un étal de rue à Singapour. Les bouffées de curry avec un sertissage sur le dessus – la riposte malaisienne au pâteux, au samosa ou à l’empanada – ont attiré des clients de partout, y compris des Britanniques avant la dissolution de la colonie de la Couronne en 1963. Maintenant, ils peuvent être trouvés dans ce qui continue en tant que famille -run petite chaîne avec des avant-postes londoniens à Covent Garden et Fitzrovia.

Ayant pensé que certains des kits de repas actuellement proposés sont trop fastidieux, prennent du temps et prennent beaucoup de temps, chers et – sans chef de partie fourni – pas toujours un triomphe, j’aime la simplicité de Old Chang Kee. En gros, il suffit d’allumer le four. Ou ouvrez la porte du micro-ondes.

(

Les bouffées au curry Old Change Kee

/ Vieux Chang Kee)

Il existe cinq variétés de feuilletés avec le Poulet au Curry Puff Signature révélant du poulet et des pommes de terre aromatisés et reliés par les «épices secrètes». En essayant de percer ce mystère, je suppose que la prescription contient du curcuma, du galanga, de la candlenut et du piment. Mais c’est peut-être parce que je l’ai lu sur le site Web. Un autre que j’aime particulièrement est le feuilleté au poulet au curry avec œuf. Un amateur de bouffées de curry me dit que la meilleure façon de les manger est avec une cuillerée de mayonnaise (de préférence Kewpie japonaise) et une cuillerée de l’OCK Sambal Chilli Jar.

Les feuilletés au curry ne sont pas le seul produit que le restaurant livre – et publie. La laksa de Singapour avec sambal est disponible et fournit un partenaire parfumé et séduisant pour les bouffées robustes. Dans un bouillon renforcé de lait de coco et de feuille de laksa, alias coriandre vietnamienne, crevettes bob, tofu et germes de soja. Les nouilles de riz glissantes que vous mélangez sont une nourriture parfaite, effaçable, peu exigeante, rassurante, silencieuse.

Le nasi lemak peut être accompagné de «pilons» de poulet frit, ou il existe une variété de currys et de rendangs dont un à base de jacquier. Nasi lemak, souvent appelé le plat national malais, me rend déterminé à l’intégrer dans plus de plats que je prépare. Digne d’éloges en soi, la combinaison heureuse de riz à la noix de coco, d’anchois frits, d’arachides, d’œuf à la coque, de concombre et de sambal, fournit des notes parfumées, salées, croquantes, fraîches et familières (l’œuf) qui pourraient également fonctionner comme un plat d’accompagnement offrant des bouchées. d’une variété infinie.

Choux au curry, à partir de 3 £. Laksa de Singapour avec sambal 10,80 £. Nasi lemak 11,50 €. Curries pour deux à partir de 11,50 £, oldchangkee.co.uk