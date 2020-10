Brian Awadis, mieux connu sous le nom de Faze Rug, adore avoir peur. Il regarde des films d’horreur, visite des attractions hantées à Halloween et se filme souvent effrayé sur sa chaîne YouTube. «J’ai peur très facilement, mais je pense que c’est ce qui le rend plus amusant à regarder», dit-il. «Je veux avoir peur. J’adore le frisson. Donc, il y a environ un an, quand on lui a donné la chance de jouer dans un film d’horreur – son tout premier rôle d’acteur – il a sauté sur l’occasion. «C’est une évidence», dit Rug.

Pour les non-initiés, Faze Clan est un nouveau type d’entreprise de divertissement qui est à la fois une organisation e-sport, un supergroupe d’influenceurs et une marque de produits dérivés. Il compte parmi ses membres certaines des plus grandes stars de YouTube et de Twitch au monde, notamment Rug, ainsi que des célébrités plus traditionnelles comme le rappeur Offset et la star de la NBA Ben Simmons. Plus récemment, cependant, la société a commencé à se répandre dans une culture pop plus traditionnelle, et le nouveau film n’est que le début d’un univers cinématographique planifié basé sur le talent Faze.

Le film s’appelle Crimson, et c’est un film d’horreur sur le thème des clowns réalisé par Gregory Plotkin, qui a précédemment été rédacteur en chef de Get Out et réalisateur d’une suite d’activité paranormale. Il devrait faire ses débuts juste avant Halloween le 29 octobre. (Il sera disponible exclusivement sur une nouvelle plate-forme appelée Inviz.) Vous pouvez avoir un avant-goût dans la première bande-annonce ci-dessous:

Rug n’est pas étranger à la caméra – il compte plus de 16 millions d’abonnés sur YouTube – mais il dit qu’il n’avait aucune expérience d’acteur avant de travailler sur Crimson. “Nan. Rien », me dit-il. Pour cette raison, il était nerveux avant le tournage, en particulier avec l’idée de mémoriser un scénario de 150 pages. Mais il s’est avéré qu’il n’avait pas vraiment besoin de jouer un personnage; il était principalement destiné à être lui-même et il y avait beaucoup de place pour l’improvisation avec le dialogue. En fait, sa nervosité s’est surtout évaporée après le premier jour de tournage.

«J’avais en fait assez peur, je ne vais pas mentir.

«Comme c’était la première fois que je tournais un film, le premier jour, ils ont été gentils avec nous», dit-il. «La seule chose dont je me souviens, la toute première scène que nous avons faite, moi et mon cousin étions dans la scène et nous étions tellement nerveux. Et puis il n’a fallu que deux prises pour obtenir une bonne prise; ils ont dit qu’il en fallait généralement six ou sept. Cela a aidé mon état d’esprit pendant le reste du film. ” Il ajoute: «Je suis vraiment fier de ma performance. C’était plus moi-même, et je pense que je fais cela le mieux, bien sûr.

Le tournage a été quelque peu compliqué par les protocoles de sécurité COVID; Rug dit que lui et le reste de l’équipage ont été testés quotidiennement et que l’ensemble avait des zones dédiées où des masques et des distances étaient nécessaires. L’un des plus grands défis, en particulier pour un nouvel acteur, était de faire en sorte que les frayeurs soient authentiques. Mais la solution était en fait assez simple.

«La partie amusante à ce sujet était que Greg, le réalisateur, m’a fait beaucoup peur à mon insu pour avoir ces réactions effrayantes», dit Rug. «Je marcherai dans le couloir dans une scène effrayante et il se glissait derrière moi et se cognait contre le mur à côté de moi, pour que je puisse avoir cette réaction effrayante. J’avais en fait assez peur, je ne vais pas mentir. Tant que la scène n’est pas terminée et que tout le monde sort et commence à se préparer pour la scène suivante, c’est assez effrayant.

Il a également rencontré un autre problème très spécifique à une star des médias sociaux: se taire. «Je voulais tellement publier sur le film et j’aurais en quelque sorte des ennuis», dit-il. “Je posté [an Instagram story] une fois et ils se sont tous précipités vers moi comme ‘Enlevez ça! Vous le gâchez! »»

C’était aussi un emploi du temps beaucoup plus exténuant qu’il n’en avait l’habitude. Rug dit qu’il tourne généralement des vidéos YouTube tous les deux jours, et que ces tournages durent environ cinq ou six heures. Le travail sur Crimson, quant à lui, a impliqué trois semaines de 12 heures. Et pour rendre les choses encore plus intenses, il n’a pas arrêté de tourner des vidéos YouTube tout en travaillant sur le film. Au lieu de cela, chaque fois qu’il avait une journée de congé, il filmait quelque chose pour sa chaîne, y compris des reportages en coulisses sur Crimson. «Je n’ai pas eu un jour de congé», explique Rug. «Comme c’était juste une période de trois semaines, je me suis juste dit ‘D’accord, pendant ces trois semaines, vous allez être très stressé.’ Je sais que c’est très malsain, mais c’est définitivement le moment où je me détends et que je n’ai pas à me soucier d’une journée de 12 heures.

Cela dit, travailler sur le film s’est également avéré être une motivation. Rug dit que le fait de pouvoir regarder une équipe de professionnels travailler dans les coulisses l’a inspiré à rendre sa chaîne YouTube plus professionnelle – ce qui signifiait dépenser beaucoup d’argent pour du nouvel équipement. «Après quelques jours sur le plateau, je suis allé au magasin d’appareils photo et j’ai dépensé environ 7 000 $ en équipement, parce que je me dis:« Ils ont fait ça! ou “Ils ont fait ça!” J’ai été inspiré par la façon dont ils ont tourné le film et je voulais l’appliquer à ma chaîne YouTube », dit-il.

Crimson sortira très bientôt afin de frapper cette fenêtre d’Halloween très importante, vous pourriez donc être surpris d’apprendre que son étoile n’a pas encore vu l’histoire se dérouler du début à la fin. Cela tient en partie à la façon dont il a été filmé – les scènes ont été tournées dans le désordre – mais c’est aussi à cause d’un rythme de développement rapide qui signifie que le film est actuellement encore en post-production. «Je ne l’ai même pas vu», dit Rug. «C’est un peu fou comment ce n’est pas fait et c’est sorti dans deux semaines, mais j’ai pleinement confiance en tout le monde qui y travaille.»