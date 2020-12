La rivalité entre Messi et Ronaldo a défini l’ère moderne du football, les deux superstars étant toutes deux prises en compte dans le débat pour savoir qui est vraiment le plus grand joueur de tous les temps – ou le GOAT.

Quel que soit le côté du débat GOAT sur lequel vous tombez, avec Messi (33) et Ronaldo (35) s’approchant de ce que la plupart des joueurs normaux considéreraient comme les années crépusculaires de leur carrière, il n’y aura sûrement pas beaucoup plus de chances de voir la paire partager le même terrain. .

Le Barça et la Juve se sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, donc tous les yeux seront rivés sur Messi et Ronaldo alors que l’une des plus grandes rivalités du football refait surface au Camp Nou.

Heure et lieu du coup d’envoi de Barcelone vs Juventus

Le match est prévu pour un coup d’envoi à 20h GMT le mardi 8 décembre 2020.

Le match aura lieu au Camp Nou.

Prédiction Barcelone vs Juventus: match nul 2-2

Les deux équipes étant qualifiées, ce match pourrait être plus une fusillade divertissante. Messi et Ronaldo voudront sans aucun doute se surpasser, alors attendez-vous à des buts de tous les deux.

Comment regarder Barcelone vs Juventus

Chaîne TV: Le match sera retransmis sur BT Sport ESPN.

Direct: Les abonnés BT Sport pourront regarder le match en ligne via le lecteur vidéo et l’application BT Sport.

Actualités de l’équipe Barcelone vs Juventus

Alors que les deux entraîneurs aimeraient probablement reposer Messi et Ronaldo, essayez de dire non plus qu’ils ne commenceront pas ici. Le Barça est sans Ousmane Dembele en raison d’une blessure, tandis que Maralem Pjanic – mécontent de son récent temps de jeu pour le Barca – devrait commencer contre son ancien club, la Juve.

Barcelone vs Juventus: histoire et résultats face à face (H2H)

Dernière rencontre: Juventus 0-2 Barcelone, 28 octobre 2020.

