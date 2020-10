Craindre le mort-vivant (Robert Kirkman et Dave Erickson, depuis 2015) est le premier spin-off de la série The Walking Dead (Frank Darabont et Angela Kang, depuis 2010), dont The Walking Dead: World Beyond (Scott M. Gimple et Matthew Negrete, depuis 2020). Ses trois premières saisons n’étaient pas très intéressantes car c’était plus ou moins pareil mais pire. Et, à partir de la quatrième saison, il s’est amélioré avec les changements narratifs introduits par Andrew Chambliss et Ian Goldberg, les showrunners actuels, ce qui l’a rendu un peu plus complexe dans sa structure, moins constamment terrible et avec une plus grande émotivité.

L’esprit du western dans “The End Is the Beginning” commence par un prologue macabre d’une belle force narrative

La cinquième saison s’est poursuivie dans la même veine, avec les épisodes “Is Anybody Out There?” (5×08) et «210 Words Per Minute» (5×10) comme les plus marquants, l’impact sur la ressource des méta-enregistrements et leur aspect pseudo-documentaire et, dans «End of the Line» (5×16) une fermeture dévastatrice qui, dans un certain sens Il rappelle celui du chapitre “Last Day on Earth” (6×16) de The Walking Dead, sauvant la distance de son inoubliable brutalité. Oui le chapitre très décent “La fin est le début” (6×01) Fear the Walking Dead débute par une énigme graffiti reprise dans l’épilogue et, plus tard, par un prologue macabre à la force narrative fine.

De plus, ils nous présentent l’envoûtant Emile LaRoux de Demetrius Grosse (Banshee), un nouveau personnage qui semble sortir d’un western et dont le charisme indéniable ajoute des points à l’intrigue de Fear the Walking Dead. Et, par ses caractéristiques, on se demande dans sa naïveté si l’affable tireur de Garret Dillahunt John Dorie (Le meurtre de Jesse James par le lâche Robert Ford) trouvera en lui son ennemi juré. Et, après le titre des titres, qui fait penser à des romans graphiques comme Kirkman et les dessinateurs Tony Moore et Charlie Adlard (2003-2019), sur l’apocalypse zombie desquels reposent la série mère et ses spin-offs, le mystère d’une survie difficile nous assaille.

Ils nous présentent le hanté Emile LaRoux, un nouveau personnage qui ressemble à quelque chose d’un western et dont le charisme indéniable ajoute des points à l’intrigue.

Et nous revenons encore sur les épisodes qui sont dédiés exclusivement à un seul personnage ou à un couple, laissant le reste dans la chambre où qu’il se trouve, et qui nous ont offert jusqu’ici d’aussi bons résultats dramatiques. Mais aussi à autre chose, car Morgan Jones (Snatch. Pigs and Diamonds), bien-aimée de Lennie James, est de nouveau entrée dans un trou d’où ils ont dû prendre différents personnages dans The Walking Dead et son premier spin-off au moins dans trois fois. Donc, malgré la répétition, cette décision d’Andrew Chambliss et Ian Goldberg est la plus cohérente, et nous montre à quel point les événements de la fin de la cinquième saison ont été dévastateurs.

Là encore, voici une autre variante du camouflage pour marcher parmi les morts-vivants qui sert même de Métaphore de la situation de vie de Morgan Jones, un appareil d’une subtile éloquence si l’on oublie à quel genre de monstres cannibales et putrides on se réfère. Et “The End Is the Beginning” insiste pour montrer une des grandes vertus de Fear the Walking Dead, qui manque à la première série télévisée: sa diversification déterminée, c’est-à-dire les multiples environnements qui sont choisis, le traitement des dangers de la nature et les utilités qui accumulent les poussières, généralement oubliées, et finalement, leur prise de conscience des possibilités du voyage à travers ce monde apocalyptique.

La scène de clôture, avant l’épilogue, parvient à éveiller notre curiosité sur ce qui est à venir et nous excite presque

Cependant, l’un de ses principaux problèmes est que nous déçoit en gaspillant de manière si incompréhensible Emile LaRoux, qui est peut-être devenu l’un des survivants les plus intéressants de Fear the Walking Dead. Même si c’était pour nous donner un contrepoint sournois qui se rattache à la deuxième scène du prologue et qui, en vérité, nous satisfait comme une coupe nette des manches pour la Virginie de Colby Minifie (je pense la quitter). Et la vente aux enchères derrière ce contrepoint, non seulement plonge dans l’esprit du western que nous voyons dans cette scène du chapitre, mais parvient également à éveiller notre curiosité sur ce qui est à venir et nous excite presque. Parce que le non-sens est terminé.

