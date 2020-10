Le chapitre “Bienvenue au Club” (6×02) de Fear the Walking Dead (Robert Kirkman et Dave Erickson, depuis 2015) nous donne un départ brutal, avec le bon goût d’être sanglant sans remplir l’écran d’hémoglobine et qui sert de contraste énorme à l’horreur juvénile et assez légère de World Beyond (Scott M. Gimple et Matthew Negrete, depuis 2020), le deuxième spin-off de The Walking Dead (Frank Darabont et Angela Kang, depuis 2010). Après cela et si dans le très digne épisode précédent, “The End Is the Beginning” (6×01), ils nous ont raconté ce qui s’était passé avec Morgan Jones (Lennie James), il faut ici mettre l’accent sur d’autres personnages principaux.

Le méchant actuel, Virginia, nous est de plus en plus montré comme quelqu’un dans le style de Philip Blake, le gouverneur, ou de Negan, les deux grands antagonistes de The Walking Dead.

Le méchant actuel, Virginie (Colby Minifie), on nous montre de plus en plus comme quelqu’un à la manière de Philip Blake, le gouverneur (David Morrissey), ou de Negan (Jeffrey Dean Morgan), les deux grands antagonistes de la série mère entre les saisons trois et cinq et depuis la fin du sixième respectivement. C’est-à-dire une personne tyrannique avec un certain type de charisme détestable et de pouvoir sur un groupe de survivants organisés, dont l’avilissement et la pratique de la psychopathie génèrent une violence terrible et capricieuse, selon les vents soudains qu’ils lui donnent, et le fait de s’opposer à leurs maux, la confrontation forcée qui a lieu avec les protagonistes, provoque l’intrigue des chapitres qui en traitent.

AMC

“La fin est le début” avait été un épisode plus intéressant que maintenant “Bienvenue au club” pour ses traces occidentales avec le chasseur de primes flashy Emile LaRoux (Demetrius Grosse), malheureusement gâché, et ce puissant défi de Morgan Jones l’avant-dernière scène. Mais ce nouveau chapitre contient une particularité imprévue et irremplaçable: ce n’est pas seulement le premier de Fear the Walking Dead qui réalisé par l’acteur Lennie James, mais ses débuts en tant que réalisateur parce qu’il ne s’était jamais assis derrière les caméras auparavant dans aucun projet de télévision, encore moins pour un long métrage commercial.

L’épisode contient une caractéristique unique: il s’agit des débuts en tant que réalisateur de l’acteur Lennie James, qui joue Morgan Jones

Ce qui semble clair, c’est que vos préoccupations artistiques ne se limitent pas à l’interprétation, pour lequel nous l’avons vu dans la peau de Snatch’s Sun. Pigs and Diamonds (Guy Ritchie, 2000), Alan Erasmus pour 24 Hour Party People (Michael Winterbottom, 2002), Jericho’s Robert Hawkinsen (Stephen Chbosky, Josh Schaer and Jonathan E. Steinberg, 2006-2008), par le lieutenant Nabulsi pour Les trois prochains jours (Paul Haggis, 2010) ou par M. Cotton de Blade Runner 2049 (Denis Villeneuve, 2017). Il a également écrit la pièce The Sons of Charlie Paora (2004), qui a été jouée au Royal Theatre de Londres.

AMC

Et il ne fait aucun doute qu’il a réussi à sortir de la transe sans aucun éclat, car nous ne sommes pas surpris ou excités par aucun détail de ce qu’il propose dans «Welcome to the Club», mais pas de défauts de novice notables non plus, avec de bonnes manières et une planification efficace, sur le scénario écrit par Nazrin Choudhury (Wayward Pines) et réalisé par les showrunners Andrew Chambliss et Ian Goldberg (Il était une fois). Il peut ainsi serrer la main de son partenaire Colman Domingo (The Knick), qui joue Victor Strand, puisqu’il avait déjà tourné les épisodes “Weak” (4×12) et “Humbug’s Gulch” (5×03) et a été son remplaçant pour “Alaska “(6×03).

Il y a trois rebondissements surprenants dus à des événements imprévus, un sur Daniel Salazar, un autre peut-être excessif sur Victor Strand et un autre très satisfaisant à la fin, toujours avec l’esprit du western.

Lennie James parvient cependant à nous offrir un moment d’émotion quelques minutes avant qu’ils nous offrent la ration correspondante de zombies, couverte de mélasse cette fois. Et nous trouvons trois rebondissements surprenants dus à des événements imprévus, l’un sur Daniel Salazar de Rubén Blades (L’Ombre du diable) – qui, d’ailleurs, avait joué le rôle du chanteur à succès qu’il est dans «End of the Line» (6×16) ensemble avec sa collègue Karen David, qui joue Grace -, une autre peut-être excessive liée à Victor Strand, dont l’éthique recule comme celle de Morgan Jones, et une plus satisfaisante lors de la scène de clôture, dans laquelle l’esprit du western de Nouveau.

AMC

L’article «Fear the Walking Dead» 6 × 02: «Morgan Jones» entre dans les coulisses a été publié dans Hypertext.