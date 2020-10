Quand ça commence le chapitre “Alaska” (6×03) de Fear the Walking Dead (Robert Kirkman et Daver Erickson, depuis 2015), la première chose que font les scénaristes est de nous ramener aux instants qui ont suivi la fin de «The End Is the Beginning» (6×01) et, par l’apparition de Morgan Jones ( Lennie James) dans la dernière scène de «Welcome to the Club» (6×02), il est évident qu’un certain temps s’est écoulé entre l’un et l’autre. Mais ce n’est que le prologue éphémère, avec un montage parallèle habile, une voix off et de la musique occidentale et dans lequel le personnage avoue à Rachel (Brigitte Kali Canales) ses craintes quant au type d’homme qu’il est maintenant après tant de hauts et de bas.

La brève réflexion initiale de Morgan Jones est très nécessaire pour la plausibilité de l’évolution de l’attitude du personnage

Cette brève réflexion est très nécessaire car la plausibilité de l’évolution de l’attitude du personnage tout au long de The Walking Dead (Frank Darabont et Angela Kang, depuis 2010) et de son premier spin-off est en jeu, et pour prouver qu’il en a conscience elle et qu’elle le verbalise même de cette manière aide beaucoup les téléspectateurs à la croire et à l’accepter sans trop de soucis. Cependant, les protagonistes de l’épisode sont Althea Szewczyk-Przygocki (Maggie Grace) et Dwight (Austin Amelio), qui forment un couple amical improbable avec le fraternel dans sa routine quotidienne sous le commandement de Virginia (Colby Minifie), le méchant actuel de Fear the Walking Dead.

Et l’incident qui a déclenché son complot particulier, qui se produit très bientôt, est une dérivation naturelle des événements qui se sont déroulés dans “La fin de tout” (5×05), avec une particularité qui signale un instant le début et la fin de “The End Is the Beginning” (6×01), nous rappelant que son mystère est toujours là, en attendant que les scénaristes décident de continuer à tirer le fil dans Fear the Walking Morte. Et ce qu’ils découvrent d’autres survivants qu’Althea et Dwight rencontrent rappelle également le danger qui plane sur le groupe de Rick Grimes (Andrew Lincoln) en prison dans le chapitre “Infected” (4×02) .

Un détail de “Alaska” (6×03) marque le début et la fin de “The End Is the Beginning” (6×01), nous rappelant que son mystère est toujours là, attendant d’être tiré.

De plus, la manière dont Althea réagit à ce dernier fait indique que le personnage a subi des changements similaires à ceux visibles dans Morgan et Victor Strand (Colman Domingo), comme ils nous l’ont montré lors des deux chapitres précédents de Fear the Walking Dead. Et comme il est curieux de voir qu’Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey) et Dwight, ceux qui ont le moins d’humeur à suivre l’esprit de Clayton (Stephen Henderson), surnommé Polar Bear, et leur volonté d’aider les personnes en détresse avec leurs boîtes «prenez ce dont vous avez besoin et laissez ce que vous n’avez pas» sont reconnues comme étant toutes les deux déterminées à ne pas retourner à un comportement sans scrupules.

Pourtant, si le public sait parfaitement par expérience à quel point les choix moraux des survivants de l’apocalypse zombie peuvent être réversibles À ce stade de la franchise dans laquelle Fear the Walking Dead est intégré, ils ne seront pas impressionnés ou trop frustrés pour se rendre compte dans le dernier tronçon de “Alaska” qu’Althea n’a pas complètement perdu le nord avec son humanité ; ou pas tant que ça. Car cela montre qu’il a encore de quoi sacrifier son plus grand désir, pendant la scène où il l’aperçoit à portée de main, d’honorer le nouveau lien qui s’est établi ces mois-ci à l’ombre de la Virginie.

L’acteur Colman Domingo, qui incarne Victor Strand, a pu tourner en clôture de l’épisode l’une des occasions les plus atypiques en raison de la lumière dans Fear the Walking Dead

Et elle est vraiment récompensée pour avoir pris cette résolution difficile avec les deux surprises suivantes, dont l’une est le souhait le plus important de Dwight; Et pouvoir être témoin de ce qu’il réalise à la fin de l’épisode après s’être consacré à recueillir les témoignages intimes du nombre de survivants qu’il a découverts là-bas, doit beaucoup la satisfaire. Peut-être au niveau de l’acteur Colman Domingo, qui joue Victor Strand et dirige ici pour la troisième fois après «Weak» (4×12) et «Humbug’s Gulch» (5×03), et a pu tourner l’une des occasions les plus insolites et les plus lumineuses de Fear the Walking Dead, avec une planification, une partition et un montage efficaces et totalement inattendus.

