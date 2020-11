La scène avec laquelle ça commence l’épisode «Honey» (6×05) of Fear the Walking Dead (Robert Kirkman et Dave Erickson, depuis 2015) était celui dû aux personnages de Dwight (Austin Amelio) et Sherry (Christine Evangelista), avec lesquels cette série croise avec The Walking Dead ( Frank Darabont et Angela Kang, depuis 2010) après Morgan Jones (Lennie James) et la dangereuse République civique militaire. Mais le calme dure très peu et, après une menace surprenante à quoi diable …?, Ils jettent une autre paire de rebondissements complètement inattendus mais qui nous satisfont un peu.

La première séquence d’action nous hallucine par l’exercice stylistique et son concept tiré des films classiques sur le Far West américain

Et la première séquence d’action est répétée et répétée pour nous halluciner mais vraiment, pas seulement à cause de l’exercice stylistique de sa section initiale, avec des plans détaillés, un ralenti et une partition remarquable de Danny Bensi et Saunder Jurriaans (Le diable à tous heures), qui retiennent notre attention après «The Key» (6 × 04), mais aussi parce qu’il est impossible que son concept ne soit pas sorti des films classiques sur le Far West américain, ce que sent la saison six de son épisode de première: C’est, sans aucun doute et pour le plus grand bonheur des cinéphiles les plus gourmands, une sorte de braquage et de braquage d’un train.

Nous pouvons le confirmer, à partir de l’introduction de quelqu’un comme tireur John Dorie (Garret Dillahunt) dans la saison quatre, quelques scénarios vu pendant des épisodes comme “Humbug’s Gulch” (5×03) ou “End of the Line” (5×16), ainsi que la ville de Virginie (Colby Minifie), et détails des titres illustrés dans le sixième ou le plus récent comportement et apparence de Morgan Jones, signifie que le spin-off Fear the Walking Dead est possédé par l’esprit du western. Et de la même manière mais à un degré moindre que The Mandalorian (Jon Favreau, depuis 2019), il faudrait le dire.

Fear the Walking Dead est possédé par l’esprit du western, de la même manière mais à un moindre degré que The Mandalorian

Les deux fictions relèvent de sous-genres différents, l’un zombie terror et l’autre space opéra, mais les deux nous fournissent des prototypes et des traces évidentes des aventures et des confrontations du désagréable à l’Occident brutal, bien qu’il soit clair que le Lucasfilm vient de la tradition de Star Wars et de ses chasseurs de primes galactiques. Et, enfin, la clôture de la première séquence d’action dans “Honey” ne peut pas nous rappeler plus les films avec un personnage habile qui arrive pour mettre de l’ordre à ceux qui chevauchent dans le crépusculeUne attitude qui se confirme dès que le messianique Morgan Jones le propose.

En fait, ici et pour cette raison même, on se rend compte qu’il n’a pas tellement changé depuis le temps où il a distribué des boîtes de secours sur les routes comme Clayton (Stephen Henderson), alias Polar Bear. Peut-être oui dans les limites qu’il a supposées, mais pas dans ses buts. Mais le protagoniste de Fear the Walking Dead qui évolue vers “Honey” est Dwight, en danger de régression à son passage au service de Negan (Jeffrey Dean Morgan), avant la chute des Sauveurs dans le chapitre “Wrath” (8×16) de The Walking Dead, qui est le dernier de ladite série dans lequel le groupe de Rick Grimes ( Andrew Lincoln) voit ses cheveux.

À aucun autre moment comme le dernier virage de “Honey”, nous ne sommes si conscients que l’intrigue de ce spin-off ne peut être comprise sans voir The Walking Dead

Sherry, quant à elle, était sortie bien avant la scène, après l’épisode «Sing Me a Song» (7×07). Et son nouveau penchant pour Virginie est une extension de ce qu’ils ont tous deux enduré dans les griffes du deuxième grand méchant de la franchise zombie. Et à aucun autre moment de Fear the Walking Dead que le dernier virage de «Honey», qui nous brise le cœur, nous sommes tellement conscients qu’il n’est pas possible de comprendre l’intrigue de ce spin-off dans son intégralité sans avaler la série au préalable. primitif. Il n’y a pas d’échappatoire à l’univers cinématographique de The Walking Dead. Parce que, au moins ici, ils jouent bien leurs cartes.

