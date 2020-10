Felicity Huffman approche de la fin de son an de libération supervisée suite à son implication dans le scandale des admissions à l’université, et elle a déjà hâte d’avoir plus de libertés. Les avocats de l’ancienne star de Desperate Housewives ont déposé des documents judiciaires mercredi demandant que le passeport de l’actrice, actuellement détenu par le Département américain des services de probation et de mise en état, lui soit restitué.

Dans les documents, selon Entertainment Tonight, les avocats de Huffman ont noté que l’actrice «terminera sous peu» sa libération sous surveillance et que toutes les autres conditions de sa peine étaient déjà terminées. En demandant la restitution de son passeport, ses avocats ont également déclaré que les procureurs fédéraux ne s’y opposaient pas, selon les documents. On ne sait pas si la demande sera acceptée.

Huffman faisait partie d’un certain nombre de parents pris au piège dans le scandale de corruption, surnommé Operation Varsity Blues. L’actrice nominée aux Oscars aurait “fait une prétendue contribution caritative de 15 000 $ à KWF pour participer au programme de tricherie à l’examen d’entrée au collège au nom de sa fille aînée”, Sophia Macy. L’argent est allé à Rick Singer, qui a organisé le programme et organisé pour qu’un surveillant corrige les réponses au test SAT de Sophia. Huffman a finalement accepté de plaider coupable de complot en vue de commettre une fraude postale et une fraude postale par des services honnêtes, et en septembre 2019, elle a été condamnée à 14 jours de prison fédérale, à une amende de 30000 $, à 250 heures de travaux d’intérêt général et à un an de prison. mise en liberté surveillée.

Dans une déclaration après sa condamnation, Huffman a écrit qu’elle “avait accepté la décision du tribunal … sans réserve”, ajoutant qu’elle avait “toujours été prête à accepter la peine que le juge Talwani avait infligée. J’ai enfreint la loi. Je l’ai admis et je a plaidé coupable de ce crime. Il n’y a aucune excuse ou justification pour mes actes. Période. “

Huffman a exécuté sa peine à la FCI Dublin, une prison fédérale de faible sécurité réservée aux femmes détenues uniquement située dans une banlieue entre San Jose et Sacramento, en Californie. Sa peine initiale de 14 jours a ensuite été réduite à 13 jours, car Huffman a été initialement arrêtée à son domicile, emmenée et réservée mardi, ces quelques heures comptant pour un jour de garde à vue. Cependant, l’actrice a été libérée de prison après seulement 11 jours, car il est normal que les détenus soient libérés le week-end.

Avec Huffman, le scandale des admissions à l’université a inculpé des dizaines d’autres parents, surveillants et entraîneurs. Lori Loughlin et son mari, Mossimo Giannulli, ont été accusés d’avoir payé 500 000 dollars pour que leurs deux filles soient désignées comme recrues de l’équipage à l’Université de Californie du Sud. Ils ont depuis plaidé, avec Loughlin condamné à deux mois de prison, deux ans de mise en liberté surveillée, 100 heures de travaux d’intérêt général et une amende de 150000 dollars et Giannulli condamné à cinq mois de prison, deux ans de mise en liberté avec sursis, une amende de 250000 dollars et 250 heures. de service communautaire.