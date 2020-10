Felicity Huffman a purgé sa peine après sa condamnation dans le scandale des admissions à l’université. Dimanche, l’ancienne star de Desperate Housewives a terminé sa période de mise en liberté surveillée, ainsi que toutes les autres parties de sa peine, qui comprenaient également des peines de prison et des travaux d’intérêt général.

Huffman avait été condamnée à 14 jours de prison fédérale, à une amende de 30000 $, à 250 heures de travaux d’intérêt général et à un an de mise en liberté surveillée, qui a commencé le 25 octobre 2019, après avoir plaidé coupable pour son rôle dans les admissions à l’université. scandale. Huffman avait payé 15 000 $ au consultant en admission William “Rick” Singer pour soigner les scores SAT de sa fille Sophia. Singer aurait organisé le programme et, par l’intermédiaire de sa Key Worldwide Foundation, a embauché diverses personnes pour passer des tests au nom d’étudiants qui avaient falsifié des formulaires médicaux en disant qu’ils avaient besoin de plus de temps pour passer individuellement leurs tests ACT / SAT.

Dans une déclaration après sa condamnation, Huffman a écrit qu’elle “avait accepté la décision du tribunal … sans réserve”, ajoutant qu’elle avait “toujours été prête à accepter la peine que le juge Talwani avait infligée. J’ai enfreint la loi. Je l’ai admis et je a plaidé coupable de ce crime. Il n’y a aucune excuse ou justification pour mes actes. Période. “

Huffman a fini par purger 11 jours à la FCI Dublin, une prison fédérale de faible sécurité réservée aux détenues, avant d’être libérée en octobre de l’année dernière. Elle a ensuite commencé son an de libération surveillée, qu’elle a achevée dimanche. Selon Entertainment Tonight, l’actrice récupérera son passeport dans les prochains jours, et une source a déclaré que Huffman prévoyait de rester discret pendant un petit moment avant de se remettre au travail “assez bientôt”. Elle aurait un nouvel agent chez ICM Partners, la source du point de vente déclarant que «à un moment donné dans un proche avenir, elle a hâte de retourner au travail».

Alors que Huffman est maintenant une femme libre, on ne peut pas en dire autant de l’actrice Lori Loughlin et de son mari Mossimo Giannulli, qui ont tous deux accepté un accord de plaidoyer pour leur implication dans l’opération Varsity Blues. Bien que les deux aient été condamnés depuis et encourent une peine de prison, aucun n’a encore commencé sa peine. Selon TMZ, Loughlin a jusqu’au 19 novembre pour se rendre au Bureau des prisons, bien qu’elle devrait se rendre au préalable pour commencer sa peine de prison. Sa peine comprend également deux ans de mise en liberté surveillée, 100 heures de travaux d’intérêt général et une amende de 150 000 $.