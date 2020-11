Félin et espiègle!, Manelyk González brille depuis un yacht | Instagram

Le spectaculaire Manelyk González ressemblait à une sirène d’un yacht élégant au milieu de la mer. La star de Rive d’Acapulco Elle a posé avec séduction dans un minuscule maillot de bain deux pièces à imprimé léopard, faisant ressortir son côté félin.

Manelyk González Elle a montré sa beauté dans toute sa splendeur et a conquis la partie avant du yacht couché et avec ses courbes imposantes; la mer est devenue le complice parfait en remplissant le fond de son bleu clair.

Le soleil reposant sur elle, le membre d’Acapulco Shore a montré son anatomie dans le magnifique maillot de bain et a complété sa tenue avec des lunettes de soleil, des chaînes et des bracelets; mais l’accessoire qui a volé tous les yeux était la chaîne séduisante sur sa petite taille, soulignant son abdomen marqué.

Cette belle femme a fini de secouer Instagram en jetant un regard intense sur les lunettes et avec le message très intentionnel avec lequel elle accompagnait la photo en question.

Ponte pa mi … , a écrit le beau Manelyk González pour décrire sa publication.

La star de MTV a partagé cette publication il y a un jour et a dépassé les 180 000 réactions sur le célèbre réseau social; De plus, ses followers ne pouvaient pas contenir le désir de lui dire à quel point elle était belle et même un “je t’aime” peut être vu dans les commentaires.

Ce à quoi personne ne s’attendait, c’est que parmi ces commentaires, il y en ait un négatif, une personne a souligné que tout était très bien mais qu’il avait plus de 10 millions de followers sur le réseau social et que ses photographies n’ont pas atteint un million de réactions.

Tout va bien et tout, mais vous en avez 10 millions et plus, mais aucune des publications ou des photos n’atteint même un million de likes , a écrit Krindronaldivan.

Mais la belle petite amie de Jawy ne se concentre pas sur le négatif et continue de triompher et de ravir ses followers sur et en dehors du réseau social. Manelyk González est devenu une star grâce à l’émission de télé-réalité MTV.

Récemment, Mane et Jawy ont fait sensation en étant vus ensemble sur une photo sans aucun vêtement. Dans l’image désormais célèbre, le couple apparaît par derrière et montre ses attributs arrière proéminents pour la caméra.

Le couple pose fréquemment pour des couvertures de magazines et autres. Récemment la belle Manelyk González Il a partagé sur son compte Instagram officiel la couverture d’un magazine sur les vélos dans lequel les deux posaient à côté d’un.

Ils portaient tous les deux des vêtements sombres, Jawy portait des lunettes de soleil et un costume de sport imprimé; tandis que sa belle petite amie posait avec une minijupe en latex noir qui lui donnait un air vraiment coquin et un chemisier translucide.

Manelyk González, comme son comadre Karime Pindter, s’est avérée être une femme assez intelligente et faire le meilleur usage de la renommée. Les deux sont devenues des stars d’Instagram avec respectivement plus de 10 et 5 millions d’abonnés et ont également profité de l’occasion pour devenir des modèles pour diverses marques et toutes les femmes d’affaires.

Matrioska de MTV a profité de sa renommée pour lancer son propre magasin de fleurs en ligne avec service à Mexico et dans la région métropolitaine; Mais ce qui était le plus surprenant dans son entreprise, c’était la façon dont il en faisait la publicité. La belle Karime a fait une vidéo sans vêtements et allongée sur le sol en regardant comment les pétales de rose tombaient sur elle; quelque chose de vraiment spectaculaire.

Le membre de MTV a lancé son magasin de fleurs à une date spéciale, quelques jours avant le 14 février, il était sûr d’être un succès retentissant.