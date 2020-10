Fernanda Castillo a l’air coquette lorsqu’elle montre ses jambes sur des photos | .

Encore une fois l’actrice Fernanda Castillo Elle a causé plus que des soupirs à ses abonnés, après avoir partagé des photos vraiment divines en montrant ses jambes sur Instagram.

Vous pouvez reconnaître l’actrice pour avoir participé à d’importantes telenovelas et séries télévisées, parmi lesquelles Destilando amor, Teresa et El señor de los cielos.

Il y a quelques mois, elle a annoncé sa grossesse se trouvant extrêmement heureuse avec son partenaire Erik Hayser.

Il y a quatre jours, il a partagé une publication où il a partagé deux photographies portant sa longue jambesVêtue d’une chemise à manches longues à carreaux asymétriques, dans des tons de jaune, de blanc et de noir, elle était accompagnée de baskets noires et les cheveux attachés en arrière.

J’étais tout heureux sur ces photos que j’ai même commencé à penser: “Que personne ne remarque que mes orteils se détachent de ma chaussure” … Celui qui sait rire de lui-même gagne! “, A-t-il partagé dans la description des photos .

Au fil des années et de sa participation à la télévision ainsi que ses publications sur les réseaux sociaux, l’actrice Fernanda Castillo Elle est devenue l’une des célébrités les plus appréciées du secteur, non seulement pour son sens de l’humour, mais aussi pour sa beauté, son charisme et sa personnalité.

Récemment Eric Hayser, son partenaire et père de son fils, a donné la bague de fiançailles à l’actrice, qui a très joyeusement partagé l’image avec ses followers, répondant avec de grandes félicitations et de bons voeux pour son futur mariage.

Fernanda Castillo C’est une actrice assez polyvalente puisqu’elle a eu l’occasion de jouer différents personnages tout au long de sa carrière, avec tous, elle a laissé un très bon goût dans la bouche des téléspectateurs ainsi que des utilisateurs de plateformes numériques où des projets ont été publiés sur celles auxquelles elle a participé.

Comme vous le savez bien, elle a récemment partagé la nouvelle de sa grossesse et il y a quelques jours, elle a finalement mentionné qu’elle attendait un garçon, ses fans l’ont félicitée et l’ont enveloppée de centaines de commentaires tendres et adorables sur son futur bébé, sur son compte officiel. Instagram compte 5800000 abonnés, donc c’était sûrement des centaines de messages qu’il a reçus.

Il a posté à plusieurs reprises Photographies de sa grossesse montrant son ventre bombé, également à côté de son partenaire qui se démène par affection envers l’actrice qui lui rend aussi tant d’amour.

Dans sa dernière publication il y a deux jours, il a fait connaître la nouvelle à ses fans, certains disent que les enfants sont les meilleurs et d’autres mettent simplement des coeurs rouges dans leurs commentaires.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Quelle belle photo, les salutations sont toutes deux très inspirantes et votre bébé sera double », l’un des centaines de commentaires qui apparaissent sur Instagram.

En dépit d’être enceinte, Fernanda Castillo ne peut s’empêcher d’être toujours belle, l’actrice de 38 ans est née le 24 mars 1982, a commencé sa carrière en 2000 et en plus d’être actrice de télévision, elle est également actrice de cinéma, a sorti des films mexicains tels que “Dulce familia” en face de Vadhir Derbéz comme personnage principal.

Sûrement le chiffre de Fernanda Castillo Elle vous a impressionné à plusieurs reprises, notamment parce qu’elle mesure un mètre et 79 centimètres et a une silhouette stylisée, c’est parce que dès son plus jeune âge elle est devenue danseuse classique et jazz.

En ce qui concerne sa carrière d’actrice, elle a participé à 15 feuilletons à partir de l’an 2000, quant au cinéma elle a participé à 14 films à partir de l’année 2007, au moment où elle continue de combiner le jeu d’acteur dans des feuilletons, des séries et du cinéma.

Bientôt, nous verrons ses débuts en tant que mère, où elle sera sûrement très performante car le simple fait de la voir traiter son partenaire comme elle le fait fait fondre des centaines de cœurs, ce qui ne sera certainement pas l’exception avec son fils et elle sera une excellente mère.

Lisez aussi: L’actrice Fernanda Castillo est surprise en posant avec une chemise blanche