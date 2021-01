Fernanda Castillo réapparaît pour parler de sa santé | Instagram

C’est à travers un message que l’actrice Fernanda Castillo a partagé avec ses followers dans lequel elle a révélé plus de détails sur l’état de santé qui l’a amenée à être admise aux urgences. hôpital il y a une semaine.

Il y a à peine une semaine, le lundi 11 janvier dernier, Fernanda Castillo courrait un risque sérieux qui l’a amenée à nécessiter des soins médicaux d’urgence, aussitôt différentes versions ont commencé à déduire les raisons possibles auxquelles l’actuelle actrice de la série Netflix serait confrontée, “Monarque” face à cette situation.

Il y a précisément quelques heures que l’interprète de “Mónica Robles”, un personnage de la série “Le Seigneur des cieux“, de Telemundo, a partagé une publication dans laquelle, en plus de remercier tous ceux qui s’en soucient, il a révélé les raisons de sa crise passée ainsi que son état actuel.

Avec une carte postale touchante où sa main semble prise de celle de son nouveau-né Liam, elle a dédié un grand message à tous ceux qui lui ont permis d’être “en sécurité” aujourd’hui et que grâce à cela, “maintenant je pourrais écrire ce message”, dit-elle.

A tous ceux qui se sont souciés de ma santé: Lundi dernier, j’ai dû être hospitalisée d’urgence pour une complication tardive sévère de mon post-partum. Ce fut une semaine très difficile mais aujourd’hui je vais bien, à la maison et avec ma famille. Grâce à Dieu

Au final, l’équipe de l’hôpital espagnol lui sauverait heureusement la vie après leur transcendance, selon des versions récentes que deux crises cardiaques pourraient lui faire «perdre la vie».

C’est précisément à tout le personnel de cette institution à qui Fernanda Castillo a dédié une partie de son message après sa réapparition sur les réseaux sociaux après une publication où elle expliquait son état de santé actuel.

C’était aussi son mari, l’acteur Erick Hayser qui est resté à ses côtés pendant les jours pénibles où, bien qu’il ait confirmé la nouvelle à la presse, il ne voulait pas révéler plus de détails sur son état à cette époque.

À toi @erikhayser et à Liam pour être la meilleure raison de se battre. Merci Dr Patricio Sanhueza Smith pour m’avoir sauvé la vie, Merci Dr Edgar Cornejo, à ma sage-femme Paula Rivera @dentrateyuyin, à tous les médecins, résidents, infirmières et infirmiers de l’hôpital espagnol qui ont pris soin de moi pour qu’aujourd’hui je puisse écrire ceci.

De même, je ne négligerais pas de remercier le soutien qu’ils ont reçu de leurs familles, en plus des prières de tout le peuple.

À nos familles pour leur soutien, grâce aux bons vœux de tant d’amis et aux prières de tout le monde. Merci à la presse pour son intérêt et pour le respect du silence et de l’espace dont j’ai besoin pour retrouver la santé dans tous les sens.

Ce n’est que le 19 décembre que le couple bien connu de l’émission Fernanda Castillo et Erick Hayser ont accueilli leur petit Liam, plus tard la famille a partagé fin décembre le bonheur que les deux ont vécu, clôturant en beauté l’année 2020 et où tout semblait normal.

Par la suite, la nouvelle de la santé de Fernanda a choqué tout le monde, c’est le mari de l’actrice, qui est resté à ses côtés à tout moment et a révélé que ce qui s’était passé était dû à des complications post-partum.

Aussi, un magazine a publié ces derniers jours que les raisons sous-jacentes renvoyaient au fait que María Fernanda Castillo, le vrai nom de l’artiste, avait été victime de «deux crises cardiaques» qui avaient gravement mis sa vie en danger.

Bien qu’aujourd’hui le couple n’ait révélé aucun détail supplémentaire qui la conduirait à présenter cette crise, c’est la propre mère de l’histrionique qui a laissé entendre que sa fille «risquait de perdre la vie», à travers un message sur les réseaux sociaux, il a été montré reconnaissante pour son rétablissement, soulignant qu’elle ne pouvait pas avoir un «meilleur cadeau d’anniversaire».

Malgré ce qui a été confirmé et non, ce qui a le plus rassuré les fans, c’est de savoir qu’il va bien et c’est après sa publication que le soutien au célèbre natif d’Hermosillo était présent à travers plusieurs messages.

