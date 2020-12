Fernando del Solar a rejoint Hoy en 2018 grâce au soutien de la productrice Magda Rodríguez, mais trois mois plus tard, l’animateur a quitté le matin de Televisa. Deux ans après son départ, l’acteur a également parlé des raisons pour lesquelles il avait quitté le programme de télévision et a précisé si Andrea Legarreta et Galilea Montijo en étaient la cause.

Dans une interview accordée à Firsthand, Fernando del Solar, 47 ans, a expliqué qu’en raison de ses problèmes de santé, il avait perdu certains projets, il a également assuré que certains producteurs se méfiaient de son travail.

«Quand quelqu’un traverse ce que j’ai vécu et que vous êtes très malade et que vous traversez une maladie en phase terminale, ce que j’ai ressenti au début, c’est que les producteurs avaient peur de m’embaucher,” Dans quelle situation Fer se trouvera-t-il? Peut-il abandonner? ” », A souligné Fernando del Solar.

Le chauffeur a mentionné que de son entrée au matin, il lui était difficile de rejoindre une équipe qui enregistrait déjà ensemble depuis de nombreuses années.

«Il était très clair pour moi que j’étais la personne qui est venue faire une équipe, le programme le fait depuis de nombreuses années Galilée, Andrea, ‘El Negro’, ‘El Burro’, tout le talent qu’ils ont là-bas. Puis je suis venu avec cette humilité et cette envie de s’amuser, d’ajouter, de faire une équipe et que nous faisons très bien », a-t-il déclaré.