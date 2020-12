Mais, tout va bien, les choses pourraient revenir à quelque chose qui s’approche de la normale l’année prochaine. Avec l’annonce d’un vaccin gonflant les espoirs, un certain nombre de grands festivals de musique se sont engagés à un retour triomphant en 2021, en réservant des artistes et en publiant leurs programmations prévues.

Ici, nous avons rassemblé les festivals les plus marquants pour avoir fixé des dates pour l’été prochain et rempli leurs line-up. Si vous aviez des billets pour un festival cette année, ils resteront également valables pour 2021. Si vous n’avez pas de billet, de nouveaux sont en vente maintenant.

C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Festival disco de Brixton

Un festival qui fait vraiment ce qu’il dit sur l’étain: beaucoup d’excellentes discothèques, avec quelques écarts dans ses genres apparentés, dans divers lieux autour de Brixton.

Qui est sur le line-up? Crazy P, Dave Lee, Jocelyn Brown, House Gospel Choir, John Morales et plus.

La grande évasion

Débordant de nouveaux talents, ce festival est l’un des meilleurs au Royaume-Uni pour présenter les stars de demain. Il s’agit d’un autre arrangement multi-sites, réparti sur 35 sites à Brighton, tous à distance de marche les uns des autres.

Où? Brighton, East Sussex

Qui est sur le line-up? RAE, Bad Boy Chiller Crew, Pa Salieu, Bree Runway, Emma-Jean Thackray et plus encore.

Télécharger

Peu de festivals le tournent à 11 tout comme Download, avec l’extravagance de la musique rock de longue date sécurisant certains des plus grands groupes de la scène.

Où? Donington Park, Derbyshire

Qui est sur le line-up? Kiss, System of a Down, Biffy Clyro, A Day To Remember, Deftones, Korn et plus

Jonction 2

Certains des plus grands noms de la house et de la techno descendent dans l’ouest de Londres pour ce festival de deux jours, situé sous le pont de l’autoroute M4 à Boston Manor Park.

Qui est sur le line-up? Amelie Lens, Nina Kraviz, Jon Hopkins, Honey Dijon, Four Tet et plus.

l’île de Wight

Le week-end de longue date est de retour pour 2021 avec un autre line-up rempli de fans, à la fois vétérans et nouveaux venus, issus des mondes du rock et de la pop.

Où? Newport, île de Wight

Qui est sur le line-up? Lionel Richie, Lewis Capaldi, Snow Patrol, Pete Tong, Duran Duran, Jess Glynne, Sam Fender, Carly Rae Jepsen et plus encore.

Festival du palais de Hampton Court

Une série de concerts qui se déroule dans le magnifique parc de Hampton Court Palace – il y a peu d’endroits plus impressionnants pour regarder de la musique live dans le M25.

Quand? Diverses dates, juin 2021

Où? Richmond-upon-Thames, Londres

Qui est sur le line-up? Tom Jones, Bastille réorchestrée, Rick Astley, Lionel Richie, George Benson, Björn Again.

BST Hyde Park

L’une des plus grandes séries de concerts de Londres, vous pouvez toujours compter sur la programmation ici pour livrer quelques grands noms du monde du rock, de la pop et au-delà.

Quand? Diverses dates, juillet 2021

Qui est sur le line-up? Duran Duran, Pearl Jam, Idles, Pixies, Grace Jones, Nile Rodgers et Chic et bien d’autres seront annoncés.

L’amour suprême

Le festival centré sur le jazz a également verrouillé un certain nombre d’artistes qui devraient figurer sur sa programmation 2020 pour l’édition de l’été prochain.

Qui est sur le line-up? TLC, The Isley Brothers, Tom Misch et Yussef Dayes, Sister Sledge, Candi Staton, The Brand New Heavies et plus encore.

Kew The Music

Cette série de “concerts pique-nique” offre la possibilité d’écouter des artistes de renom tout en profitant du cadre bucolique de Kew Gardens (et en grignotant des sandwichs).

Où? Kew Gardens, Londres

Qui est sur le line-up? Van Morrison, James Blunt, James Morrison, Bananarama, Will Young et plus

TRNSMT

Ce festival de Glasgow est toujours l’un des événements musicaux les plus animés au nord de la frontière, avec une programmation riche en guitares.

Qui est sur le line-up? Courteeners, Liam Gallagher, Foals, Ian Brown, Little Simz, AJ Tracey et plus.

Journée sur le terrain

Ce festival du nord de Londres devait réduire à un jour en 2020, avec un accent plus marqué sur la musique de danse. Il conserve sa gamme complète pour l’été prochain.

Où? Meridian Water, Londres

Qui est sur le line-up? Biceps, The Black Madonna, Floating Points, Mount Kimbie, Artwork, Donna Leake, Floorplan, George FitzGerald et plus encore.

Latitude

Cette retraite idyllique à la campagne est fière d’être plus qu’un simple festival de musique – les éditions précédentes ont tout apporté, de la comédie au stand-up paddle.

Où? Henham Park, Suffolk

Qui est sur le line-up? Lewis Capaldi, Bastille, Snow Patrol et bien d’autres seront annoncés

Ville nue

Cet événement d’une journée dans le sud-est de Londres était un ajout très bienvenu à la scène des festivals de la capitale en 2019, avec un fort accent sur la relation entre le jazz new-age et la musique électronique.

Qui est sur le line-up? Hunee, Sherelle, Joe Armon-Jones, LTJ Bukem, Awesome Tapes From Africa et plus encore.

Camp Bestival

Un pour les festivaliers de taille familiale, celui-ci s’adresse à tous les âges avec un programme d’événements pour occuper les enfants, ainsi que les adultes.

Quand? 29 juillet-1er août 2021

Où? Château de Lulworth, Dorset

Qui est sur le line-up? Fatboy Slim, Groove Armada, Becky Hill, Kelis, Friendly Fires, Sophie Ellis Bextor feat. Sink The Pink et plus encore.

51e État

Le favori de la house music, qui attire toujours certains des plus grands noms du genre, revient dans le nord de Londres pour 2021.

Où? Trent Park, Londres

Qui est sur le line-up? Louie Vega, Kenny Dope, Francois K, Joe Claussell, Danny Krivit, Roger Sanchez, Derrick May, Dimitri From Paris, Todd Edwards et plus.

Nous dehors ici

L’idée originale du DJ et patron du label Gilles Peterson, ce festival fait ce qu’il a fait pendant une grande partie de sa carrière: relier les points entre le jazz et la culture club avec des résultats électrisants.

Où? Abbés Ripton, Cambridgeshire

Qui est sur le line-up? Ezra Collective, Gilles Peterson, Greentea Peng, Moses Boyd, Steam Down et plus encore.

Champs de crème

Toujours l’un des plus grands festivals de musique dance du calendrier, Creamfields est un rassemblement infaillible de certains des DJ les plus connus du circuit mondial.

Où? Daresbury, Cheshire

Qui est sur le line-up? Peggy Gou, Carl Cox, Martin Garrix, Deadmau5, Carl Cox, Scooter, Tiesto, Anna, Andy C et plus.

Reading et Leeds

Rite de passage pour les festivaliers britanniques, ces festivals en double se renouvelleront légèrement pour 2021, avec deux scènes principales accueillant six têtes d’affiche des mondes du rock, du rap et au-delà.

Où? Reading, Berkshire et Leeds, West Yorkshire

Qui est sur le line-up? Stormzy, Catfish and the Bottlemen, Post Malone, Disclosure, Liam Gallagher, Queens of the Stone Age et plus encore.

Voyage d’inauguration

Autre nouveauté sur la scène londonienne, celle-ci est dirigée par les mêmes personnes qui dirigent le Jazz Cafe à Camden. L’éclectisme ciblé du lieu correspond à la programmation du festival.

Où? Londres (emplacement exact à confirmer)

Qui est sur le line-up? Biig Piig, Habibi Funk, Moses Boyd, Roy Ayers, Donna Leake et plus encore.