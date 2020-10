Katie Rosseinsky: Les gens ne suivent pas les étoiles par réalisme

Avant même de devenir la femme la plus célèbre de la planète, Kim Kardashian a toujours été une des personnes sourdes aux étalages de richesse flagrante. Cela fait partie de la marque personnelle plus grande que nature qui l’a rendue tristement célèbre – rappelez-vous ce moment mémorisé à l’infini Keeping Up With The Kardashians où sa sœur Kourtney doit lui rappeler qu ‘«il y a des gens qui meurent» alors qu’elle pleure hystériquement sur une paire de boucles d’oreilles en diamant perdu?

Le style de vie de Kim a toujours été éloigné de celui d’entre nous, simples mortels – prenez le cadeau d’anniversaire hologramme de Kanye, mettant en vedette son défunt père. Il serait ridicule de s’attendre à ce qu’elle joue maintenant selon nos règles, et naturellement son dernier geste est le classique Kardashian. Montez la machine à scandaliser en ligne si vous voulez – mais je préfère garder mon indignation pour quelque chose de vraiment important.

Covid a mis en lumière les disparités économiques, et il est certainement un peu exaspérant de voir Kim et ses coéquipiers vivre le style prépandémique alors que tant de gens continuent de voir leur vie bouleversée. Mais les gens ne suivent pas les célébrités pour leur relatabilité, ou une secousse de réalisme social sérieux. Nous suivons les Kardashians parce qu’ils nous donnent une part d’évasion fortement filtrée. C’est une famille, après tout, qui distribue des sacs Birkin comme deuxième cadeau d’anniversaire; dont les enfants jouent dans des maisons Wendy dont la superficie en pieds carrés rivalise avec celle de la colocation londonienne moyenne. Chacun de leurs mouvements fait partie d’un feuilleton caricatural plus grand que nature.

Lockdown nous a laissés affamés de potins de célébrités appropriés (il suffit de regarder la réponse carrément hystérique à ces photos de Dominic West et Lily James plus tôt ce mois-ci pour preuve). Piloter les étoiles pour leurs faux pas – une tendance qui a débuté avec la couverture all-star de Gal Gadot, certes horrible, d’Imagine et qui s’est poursuivie avec l’indignation suscitée par les déclarations déconcertantes de Madonna sur Instagram – n’a pas aidé à combler le vide, cela nous a juste fait nous vautrer dans la pandémie. colère et frustration.

Avec le plaisir en pénurie, nous sommes bien mieux de voir le spectaculaire manque de conscience de soi de Kim comme une distraction hilarante. En effet, les mèmes embrochant son message d’anniversaire ont créé un bref moment de répit dans notre défilement sans fin.

De plus, la dernière décennie de l’ascendant Kardashian nous a appris que Kim – ou du moins sa maman / marionnettiste Kris Jenner – est une femme d’affaires avisée.

Elle connaît bien l’indignation des médias sociaux – les tweets en colère et les controverses Insta ne portent pas atteinte à sa marque, ils ne servent qu’à la gonfler. Si vous êtes offensé, vous ne faites que jouer entre ses mains.

Jessie Thompson: Je ne regarderai plus jamais les photos des fêtes de célébrités

Fair play à Kim Kardashian, personnage célèbre très riche. Elle voulait célébrer son 40e anniversaire sur une île privée avec ses amis et sa famille au milieu d’une pandémie – ses tweets sur les célébrations somptueuses sont dûment devenus viraux. Ce n’est pas grave quand vous valez 900 millions de dollars et que votre entourage ne craint pas d’être soumis à deux semaines de plusieurs écrans de santé sans explication. Je ferais la même chose pour mon 30e mois le mois prochain si je le pouvais, mais à la place, j’ai invité cinq amis dans mon jardin à se tenir socialement distants autour d’un feu dans une poubelle, à boire des bidons.

Ma question est la suivante: avons-nous vraiment besoin d’en savoir plus? Avons-nous vraiment besoin de * voir * les photos de Kim et de son équipage dans l’océan, ou de savoir qu’ils «dansaient, faisaient du vélo, nageaient près des baleines, faisaient du kayak», etc.? Dans la vraie vie, Covid fait rage, les pays d’Europe sont au bord d’un autre verrouillage et, pour ajouter l’insulte à la blessure, il a commencé à faire noir à 17 heures. Kardashian, sans surprise, a été inondé de moqueries en ligne.

Non seulement sa joyeuse inspiration a-t-elle inspiré le mème viral le plus ennuyeux de cette année – oui, pire que l’humble vantardise “comment ça a commencé, comment ça va” – mais cela a brûlé la théorie éprouvée par le feu selon laquelle les célébrités semblent croire cela, si nous ne pouvons pas les voir, ils n’existent pas. Ils sont dans une crise existentielle à part entière, craignant plus leur propre obsolescence que le cerveau de la VHS.

Ils semblent également avoir l’impression que le simple fait de nous permettre de les voir est en quelque sorte bon pour le moral du monde. Exemple concret: Gal Gadot et ses copains chantent mal John Lennon. Madonna appelle Covid «le grand égaliseur» dans un bain de pétales de rose. J-Lo publie une vidéo de sa maison sans se rendre compte qu’elle vit dans la maison de Parasite. Tout cela en fait très, très mauvais pour notre moral.

À bien des égards, il est étrangement passionnant de voir des célébrités devenir cette personne qui met toujours son pied dans sa bouche au pire moment possible. Mais, alors que tant de personnes dans le monde se débattent, toute cette étalage de richesse excessive commence à laisser un mauvais goût. Croyez-moi, en tant qu’amateur éhonté de la bêtise et des ragots (la note manuscrite de Dominic West est brûlée sur ma rétine), je suis triste de le dire mais, après cette année, je ne regarderais jamais les photos de vacances ou les intérieurs de une célébrité à nouveau.

Kardashian voulait «prétendre que les choses étaient normales juste pour un bref instant», tout comme nous, mais rien qu’au Royaume-Uni, le chômage est à son plus haut depuis le début des records. Les écoles du pays s’empressent de payer les repas scolaires après que le gouvernement a voté contre leur fourniture pendant les vacances et les familles ne savent même pas si elles pourront passer Noël ensemble. C’est ce qui empêche vraiment les gens de dormir la nuit.

Il y a tellement de choses que nous voudrons laisser derrière nous à partir de 2020. Célébrités, je suis désolé, vous devrez peut-être y aller aussi.