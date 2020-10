Fêtez Katy Perry sur Twitter! c’est aujourd’hui son anniversaire | .

Ce 25 octobre, l’une des célébrités les plus appréciées des États-Unis fête ses 36 ans! rien de plus et rien de moins que Katy Perry l’un des chanteurs préférés du public.

On pourrait dire que l’interprète de “Roar” est dans la meilleure étape de sa vie, car elle est avec l’amour de sa vie, l’acteur Orlando Bloom avec qui elle est devenue maman récemment, Katy Perry est au sommet de sa carrière, des millions de personnes l’adorent non seulement sa famille et ses amis, mais aussi des admirateurs qui sont devenus au fil des ans ses plus fidèles disciples.

Son nom complet est Katherine Elizabeth Hudson, mais elle est internationalement connue sous le nom de Katy Perry En plus d’être chanteuse, elle est aussi mannequin, compositrice, actrice et femme d’affaires d’origine américaine, née le 25 octobre 1984 à Santa Bárbara, aux États-Unis.

Dans le service de micro-blogging mieux connu sous le nom de Twitter, des centaines de fans ont partagé des photos de la chanteuse en la félicitant et en lui envoyant ses bons voeux à cause de son anniversaire, ils se sentent fiers de faire partie, quoique modestement, de la vie de Katy Perry car elle-même Il a participé à chacune des étapes de sa vie.

Aujourd’hui anniversaire l’une des plus grandes artistes de la décennie Katy Perry a le cœur de millions de personnes et le fardeau sur ses épaules, d’une industrie qui se charge de monétiser plus que de produire de nouvelles légendes, sa musique vieillira avec beaucoup de qualité écrite @ lifesoundtrack3.

Le succès de Katy Perry a commencé en 2008 quand il est devenu célèbre avec sa chanson “Kissed a Girl” devenant un succès mondial, de ce jour à ce jour, il a sorti des singles qui sont devenus un standard pour certains groupes, des milliers de personnes ont pris la chanson comme leur hymne personnel. paroles de ses chansons.

Joyeux anniversaire à l’un des chanteurs les plus beaux et les plus talentueux, merci de nous apporter de la joie avec votre musique et de nous donner de la force dans nos moments les plus sombres, nous vous aimons a écrit @ víctorZ26093990.

En tant que femme d’affaires, elle a lancé une ligne de parfums de 2010 à 2017, il y en a eu neuf au total, elle a également été très bien acceptée par le public, il ne fait aucun doute que Katy Perry, trouve toujours le moyen d’être toujours active, innove continuellement et créer de nouvelles choses.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

La chanteuse a toujours été connue pour offrir des concerts et des spectacles incroyables, depuis qu’elle a commencé sa carrière, elle a donné un total de quatre tournées mondiales:

Bonjour Kary Tour California Dreams Tour Le tour du monde Prismatic Witness The Tour.

Ce qui vous intéressera sûrement de savoir, c’est que Katy Perry est aussi une philanthrope et une militante politique, ces activités ont été pratiquées tout au long de sa carrière et elle-même est fière d’apporter quelque chose à la communauté.

Il y a quelques semaines Katy Perry À côté d’Orlando Bloom, son partenaire et fiancé actuel, ils sont devenus parents pour la première fois, sa fille s’appelle Daisy Dove, bien qu’aucune image n’ait été partagée sur son visage, elle est sûrement déjà une célébrité comme ses parents, ses adeptes sont vous attend pour partager une image qui fait référence à votre fille ou à toute votre famille, célébrant cette journée spéciale.

C’est sûrement le début d’une vie formidable et aimante pour la chanteuse, qui n’a pas cessé de travailler même enceinte, comme on dit, tout a sa récompense, ses fans sont impatients de l’entendre et de continuer à profiter non seulement de sa présence, mais aussi de sa musique.

Lire aussi: Plus de 14 millions!, Katy Perry et Orlando Bloom achètent un nouveau manoir