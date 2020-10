Fétiche? L’ex-petit ami de Belinda révèle qu’elle a fait pression sur lui pour qu’il se fasse tatouer | Réforme

Il semble que les soupçons étaient vrais, car de nombreuses personnes ont souligné que Belinda était celle qui forcé à ses copains se faire tatouer quelque chose sur elle et cette fois, c’est l’un de ses anciens partenaires qui a révélé la vérité.

Belinda est l’une des artistes qui a le plus résonné ces derniers mois et ce après avoir révélé sa relation avec le chanteur Christian Nodal, avec qui on voit qu’elle est plus qu’heureuse.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a quelque temps, le chanteur sortait avec un chirurgien plastique, et c’est lui qui a envoyé un message très spécial et important à Nodal.

Ben Talei en a profité pour revivre la polémique sur la tatouages avec le visage de la célèbre chanteuse, car ce sont plusieurs de ses petits amis qui lui ont tatoué quelque chose.

C’est lors du programme d’El gordo y la flaca que le chirurgien a révélé qu’il était également sur le point de tatouer un dessin en relation avec Belinda et en fait parce qu’elle l’avait elle-même. commande.

Je commente aussi comment à plusieurs reprises il a rejeté la proposition de sa petite amie d’alors, cependant, maintenant s’il pense à se faire tatouer mais bien sûr rien qui ait à voir avec l’actrice.

J’ai évité le tatouage, elle m’a demandé plusieurs fois et je l’ai évité. Elle aime les tatouages. Je ne sais pas s’il y a un meilleur endroit que d’autres, maintenant je n’ai plus de tatouages, mais j’en projette un gros ici sur mes bras », je précise.

Ensuite, je profite de la même interview pour envoyer un message spécial au petit ami actuel du chanteur controversé d’origine espagnole.

Je ne le connais pas, mais bonne chance ».

Il faut mentionner que ce n’est pas la première fois que Ben Talei s’adresse à l’interprète de Goodbye love ou se souvient de la relation qu’il a eue avec Belinda.

Dans une interview il y a quelque temps avec la journaliste Jessica Maldonado, pour Telemundo, le médecin a déclaré qu’il ne savait pas grand chose à leur sujet, mais il a entendu dire qu’il avait une bonne place auprès du public.

C’est quelque chose de très spécial si vous parlez de votre relation », a déclaré le chirurgien.

La controverse sur les tatouages ​​à propos de Belinda a été relancée il y a plusieurs semaines, lorsque Nodal a tatoué ses yeux sur sa poitrine et son nom à côté de son oreille.

Comme prévu, cette nouvelle a rappelé que deux autres petits amis de la chanteuse se sont également fait tatouer pour honorer leur amour et qu’ils ont finalement échoué.

Le premier à se faire tatouer Belinda était le magicien Criss Angel, qui a tatoué une gravure sur sa poitrine grâce à ce qu’il ressentait pour sa petite amie d’alors.

À cette époque, il semblait que l’histoire d’amour entre eux, qui avait commencé à l’été 2016 avec une visite d’elle à Las Vegas, se passait plutôt bien, cependant, en septembre 2017, après quelques semaines de spéculation, l’illusionniste Il a confirmé qu’il avait rompu avec l’actrice et a écrit un message dans lequel il laissait entendre qu’elle n’était avec lui que par intérêt.

Après lui a suivi Lupillo Rivera, qui a capturé l’année dernière le visage du chanteur dans l’un de ses bras.

Ce tatouage a été fait alors que les deux avaient une prétendue romance qui a émergé dans les coulisses de l’émission de téléréalité La Voz México, où leur chimie a été remarquée presque dès le début des émissions.

Cependant, cette cour a toujours été niée par l’actrice, mais c’est lui qui a brisé le silence il y a un an:

J’ai rencontré Belinda à La Voz en mars. Le 27 mars était une très belle journée spéciale et le 27 août était la fin. Ça faisait cinq mois et c’était une femme que j’aimais follement, c’était une femme que je voulais vraiment, une femme dont j’aurais honnêtement baissé le ciel et les étoiles, je n’avais jamais autant aimé une femme de ma vie, c’est aussi simple que ça ».

En fait, il y a quelques semaines, il a assuré qu’il garderait le tatouage parce qu’il avait promis de le faire, mais son nouveau partenaire l’effacera.

Cela (le tatouage) doit rester là, alors j’ai promis ma parole et ma parole est valable. Ce n’est que si je prends un partenaire un de ces jours et qu’il me demande de l’enlever, alors il y a une autre sorte de respect », a déclaré le chanteur.

