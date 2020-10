Le chanteur de Mana était très affectueux, partageant des baisers et des câlins avec une femme à New York.

Cliquez sur l’image pour voir la galerie

Le chanteur de 60 ans et sa petite amie ont profité d’une promenade dans les rues de la Grosse Pomme et profité de tous les feux de signalisation pour s’embrasser.

Il semble que l’amour soit de très bonne humeur pour Fher, qui n’arrête pas de sourire un seul instant malgré le fait qu’un photographe les a trouvés en flagrant délit.

En se promenant dans les jolies rues de New York et en prenant des photos comme juste un autre touriste, ils ont rencontré un artiste indépendant et ont pris quelques minutes pour apprécier son art et lui ont même acheté une petite œuvre.

Fher et sa fille ont combiné leurs regards et se sont habillés de la tête aux pieds en noir à l’exception de l’écharpe qu’elle portait sur la tête.

Pour le moment l’identité de la femme n’est pas connue, ce que l’on sait, c’est que les deux ne respectaient pas la règle de l’utilisation obligatoire du protège-bouche de l’État de New York.

Article précédentMasques assortis aux tenues Est-ce l’avenir des événements? Article suivantSalade de fraises et d’avocat