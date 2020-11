Nick Jonas se sent fier de son oncle, grâce à Sophie Turner et Joe Jonas | INSTAGRAM

Il est bien connu que, Sophie Turner et Joe Jonas Ils sont l’un des couples préférés d’Hollywood, jusqu’à présent, facilement en raison de leur grande renommée et de leur énorme charisme, en plus du fait qu’ils ont tous les deux le plus de succès dans leurs carrières respectives et qu’au cours de ces derniers mois, ils ont fait une pause. Les réseaux sociaux et la joie de leur première fille, qu’ils ont accueillie en juillet dernier, et récemment, l’oncle Nick Jonas, a parlé de la petite fille et de sa famille.

Aussi, nous savons parfaitement que famille Jonas C’est l’un des plus unis au sein du milieu artistique, et après le mariage de Joe, ils ont accueilli de la meilleure des manières l’actrice britannique, Sophie Turner, qui, à la suite de son union avec la chanteuse, a changé son nom de famille en Jonas, mais c’est une autre histoire que nous raconterons plus tard.

Et aujourd’hui, l’heureux couple profite de leur première fille, Willa, nous pensons que c’est un nom très proche de “Game of Thrones”, une série à succès dans laquelle sa mère était le protagoniste, qu’ils ont accueillie en juillet dernier, alors que c’était l’été, mais, c’est toute l’information qu’ils ont révélé sur leur petite fille.

Bien que leur seule apparition devant le monde extérieur remonte à quelques jours, eh bien, ils n’ont été vus que se promener dans leur quartier avec la poussette avec le bébé, ce que nous devons souligner et qui a vraiment surpris les internautes, c’est ce que Sophie s’est rapidement remise de sa grossesse, comme on peut la voir avec sa silhouette telle qu’elle l’avait juste avant de tomber enceinte.

Cependant, c’est le fier oncle de Willa, le talentueux Nick Jonas, qui a brisé le silence dans lequel la nouvelle famille était restée, concernant l’heureuse nouvelle et on pouvait le voir assez excité, il est également bien connu qu’il a toujours Il a été très proche de son frère Joe, avec qui il a travaillé pour créer son groupe et beaucoup d’animations musicales.

Le chanteur et acteur a confirmé qu’il avait rencontré sa petite nièce, même s’il aimerait que les circonstances soient plus faciles pour sa famille et tant d’autres pour se voir et être proches, vivre ensemble très heureux en personne, ce qui n’est tout simplement pas possible en raison de la contingence sanitaire mondiale.

Bien que Nick ait mentionné un détail important, il a affirmé qu’il ne pouvait que dire qu’il avait rencontré le bébé de la maison, cependant, il ne peut pas révéler plus de détails, car, c’est déjà un problème intime entre Sophie Turner et son mari Joe Jonas, Et il respecte les décisions que vous avez prises tous les deux autour de la petite Willa.

“Mais elle est la meilleure”, a déclaré la chanteuse avec un grand sourire sur son visage, même si juste après, il a été taciturne au fait de se souvenir que le monde souffre actuellement grâce à la contingence sanitaire, c’est pourquoi ce n’est pas le cas. vous pouvez être avec votre nièce pour passer du temps de qualité ou prendre soin d’elle, car ils sont tous dans un isolement total.

“Je souhaite que nous puissions tous être ensemble, mais c’est le souhait et le rêve de tant de familles en ce moment, mais oui, je suis reconnaissant que tout le monde soit en bonne santé et heureux”, a déclaré le musicien.

Et finalement il a commenté: “Nous avons été très chanceux, mais en espérant qu’il viendra un moment où la vie reviendra à une version de normalité où nous pourrons passer plus de temps ensemble.”