Fière d’Ashley Graham montre l’allaitement de son bébé sur Instagram | Instagram

Allaitement debout! C’est ainsi que la belle mannequin grande taille Ashley Graham a décrit le beau moment qu’elle vit avec son bébé et qu’elle a décidé de montrer sur Instagram.

Le beau mannequin américain ne cesse de montrer à quel point il est merveilleux d’être mère et de s’aimer et de s’aimer à chaque instant de la vie; c’est à cause de ça Ashley Graham a décidé de partager une photo en train d’allaiter son bébé sur Instagram.

Actuellement, il y a beaucoup de morbides et de tabous sur la question de savoir si les mères ne devraient pas ou allaiter en public et la belle mannequin grande taille partage que c’est la chose la plus naturelle au monde avec ses images tendres vivant ce moment spécial avec son petit.

Ashley Graham en a profité pour montrer à quel point son bébé est déjà grand car elle peut déjà en faire un “lactation debout “, bien que le petit ne marche pas encore, il est capable de ramper et de se lever partout, donc boire du lait est une formidable incitation à se lever.

Les tétées debout sont une chose maintenant – mon grand garçon! Il ne marche pas, mais rampe et se relève partout! (L’alimentation des pieds est une chose maintenant, mon fils aîné! Il ne marche pas, mais rampe et se lève partout!), A écrit le fameux à côté de la belle photo.

Sur la photo, vous pouvez voir la célèbre américaine la plus naturelle et la plus aimante posant avec un pantalon ample, une veste et une casquette assorties, mais ce qui est frappant, c’est qu’apparemment, la belle Ashley est assez bien préparée avec un soutien-gorge spécial pour l’allaitement.

Ce qui ne pouvait pas manquer dans l’image, c’est son beau petit, l’enfant est assez combiné avec elle, avec un look très sportif et un chapeau, les pantalons sont adorables avec leurs étoiles noires.

Avec cette image, Ashley Graham Cela montre que tout moment est possible, quand il s’agit d’allaiter, puisqu’apparemment elle profitait d’une journée à la piscine ou à la plage, lorsqu’elle était sur une chaise longue et observait des parasols et un petit bar en arrière-plan.

La photo a été partagée il y a trois heures et a été grandement applaudie non seulement par ses partisans, mais aussi par des célébrités comme Dua Lipa, qui a été touchée par l’image.

Le message a dépassé le demi-million de réactions et la boîte de commentaires est pleine de points positifs pour la nouvelle maman.

Ashley Graham a récemment laissé tout le monde stupéfait en partageant son nouveau corps en tant que mère totalement naturelle, la belle mannequin n’a utilisé qu’un de ses bras pour essayer de couvrir le plus élémentaire de son torse.

La star du podium a apparemment posé juste après une douche, ses cheveux semblant toujours humides, et elle s’est photographiée devant le miroir de sa salle de bain.

Avec cette image, le super modèle a rendu tout le monde conscient de la beauté du corps humain et du corps d’une mère, ce qui est plus spécial pour pouvoir donner la vie.

Sur la photo, vous pouvez voir ses courbes prononcées et ses vergetures évidentes, un produit de sa grossesse. Graham se décrit sur sa photo comme une grande femme … quelque chose dont l’un de ses disciples était agacé. La femme a commenté que cela la dérange qu’ils soient qualifiés de «grands», qu’elle ne voit qu’une femme belle et assez sexy et sinueuse.

Ashley Graham Elle était d’accord avec son disciple, mais a répété qu’elle était fière de son corps grand et fort; ce même corps qui lui a donné un bébé beau et en bonne santé. Graham se bat sur les réseaux sociaux pour éliminer les stéréotypes de beauté et augmenter l’estime de soi chez les femmes; elle est la propriétaire d’une énorme beauté et une star sur les podiums.